В Челябинской области пьяный начальник ГИБДД устроил ДТП

Начальник ГИБДД Чебаркульского района устроил «пьяное» ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на 21 апреля в Чебаркуле. Нетрезвый виновник ДТП попытался уйти с места ДТП, однако был снят на видео народным дружинником.

Героем видео, которое чебаркулец отправил на телеканал РЕН ТВ, стал начальник ГИБДД Чебаркульского района. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт аварии признали. В настоящее время полицейский главк проводит служебную проверку, по итогам которой 32-летний начальник будет уволен по отрицательным мотивам.

В ГИБДД чебаркулец проработал 5 лет. В январе этого года он стал начальником отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Чебаркульский».

Челябинск, Виктор Елисеев

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