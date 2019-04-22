На южноуральской трассе остановили фургон с алкоголем на 600 тысяч рублей

В Челябинской области полиция задержала фургон с паленой водкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники межрайонного отдела уголовного розыска №1 регионального главка совместно с коллегами из межмуниципального отдела полиции «Кыштымский» при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии задержали на территории Кыштыма автомобиль «Лада Ларгус» под управлением иностранного гражданина, жившего в Каслинском районе.

В автомобиле находилась немаркированная алкогольная продукция известных российских торговых марок, а также бутылки с водкой, оклеенные федеральными специальными марками, которые по результатам проведенной экспертизы являются поддельными. На продукцию отсутствовала необходимая сопроводительная документация, подтверждающая легальность производства и оборота.

В результате операции изъято более трех тысяч емкостей спиртосодержащей продукции предположительной стоимостью более 600 тысяч рублей.

По данному факту следствием МО МВД России «Кыштымский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, квалифицируемых частью 6 статьи 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки), частью 3 статьи 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)), частью 3 статьи 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

Вся алкогольная продукция изъята. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают место производства алкоголя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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