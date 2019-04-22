Директор УК потратила 3,5 миллиона рублей, предназначенные для ЧКТС

В Челябинске управляющей компании обманула теплоснабжающую организацию на 3,5 миллиона рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд областного центра признал директора ООО УК «Территория комфорта» виновной в причинении особо крупного имущественного ущерба МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» при отсутствии признаков хищения.
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
В суде установлено, что челябинка от имени управляющей компании «Территория Комфорта» заключила с ТСЖ «Арго» договоры на обслуживание дома по улице Молодогвардейцев, согласно которым УК самостоятельно собирала с жителей деньги в счет оплаты коммунальных платежей. Однако условия договора о перечислении средств ресурсоснабжающей организации не выполнила, причинив МУП ЧКТС ущерб свыше 3,5 миллионов рублей. Деньги были потрачены на иные нужды.
Свою вину по предъявленному обвинению женщина признала, в содеянном раскаялась.
Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, со штрафом 50 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 22.04.19
На южноуральской трассе остановили фургон с алкоголем на 600 тысяч рублей. / В Челябинской области пьяный начальник ГИБДД устроил ДТП. / В южноуральском городе-курорте запретили заходить в лес. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»