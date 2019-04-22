В Челябинской области зарегистрировали пятнадцатый случай бешенства

На Южном Урале зарегистрирован очередной случай бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора Челябинской области, за прошедшую неделю на территории региона зарегистрирован еще 1 случай бешенства животных. В селе Травники Чебаркульского района обнаружена енотовидная собака.

В селе установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных.

Всего с начала 2019 года на территории Челябинской области выявлены 15 случаев бешенства животных в 12 неблагополучных пунктах. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 8 случаев.

В это же время правительство Челябинской области отменило своим распоряжением ограничительные мероприятия по бешенству животных на территориях неблагополучных пунктов – в селах Синеглазово и Уйское.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.04.19

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