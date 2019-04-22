Старинный дом в центре Челябинска купил владелец стройфирмы

На повторном аукционе памятник культуры ушел по цене вдвое меньшей, чем раньше.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства имущества Челябинской области, сегодня в Челябинском областном фонде имущества состоялся повторный конкурс по продаже нежилого здания – объекта культурного наследия «Дом Агрова – Кузнецова», расположенного по улице Цвиллинга, 8.

На покупку объекта претендовали 2 заявителя. После рассмотрения представленных документов обе заявки были признаны соответствующими требованиям и допущены до участия в конкурсе. В итоге победителем признан Арман Навасардян. За здание он предложил 1 миллион 500 тысяч 2 рубля. Теперь победитель обязан подписать договор купли-продажи, после чего выполнить ряд конкурсных условий.

«Согласно новым условиям приватизации данного объекта новому владельцу предстоит выполнить работы по восстановлению здания до 31 мая 2020 года, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Контроль за исполнением покупателем условий конкурса будет осуществлять специально созданная Челябинским областным фондом имущества комиссия». При этом обязательным условием является восстановление исторического облика здания.

По данным открытых источников, г-н Навасардян является учредителем и директором строительной фирмы, созданной в апреле 2018 года.

Напомним, дом был построен в последней трети XIX века: в 1883 году он уже числился за женой городского чиновника – титулярного советника Алексея Агрова – и описывался как «дом в семь комнат с кухней внизу». В 1901 году его выкупил купец Бреслин, который в 1902 году продал его за 5 тысяч рублей гражданину Шмелькину, а тот в 1903 году уступил за ту же сумму купцу Кузнецову.

Как дом купца Кузнецова здание в 2017 году получило статус объекта культурного наследия. Челябинский художник Тимур Дидишвили предлагал открыть в купеческом доме художественную галерею, в ответ ему предложили поучаствовать в торгах: областной фонд имущества хотел продать здание за 13 миллионов 382 тысяч рублей, предполагая, что его выкупят под офис или ресторан.

Однако покупателей не нашлось. Тогда здание уценили в 13 миллионов раз и вновь выставили на торги, обозначив стартовую цену в 1 рубль 20 копеек. Это предложение вызвало интерес.

По информации областного фонда имущества на дом №8 по улице Цвиллинга претендовали 11 участников конкурса. Наибольшую цену – 3 миллиона рублей – предложил индивидуальный предприниматель Михаил Мерзляков. Однако после победы на конкурсе бизнесмен в одностороннем порядке отказался от выполнения обязательств подписанного договора купли-продажи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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