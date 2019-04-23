В трех муниципалитетах Южного Урала введен особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим введен на территории уже трех муниципалитетов Челябинской области. Помимо окрестностей Миасса, под запретом посещения оказались леса Красноармейского и Сосновского районов.

Как сообщили РИА «Новый День» в главном управлении лесами Челябинской области, особый противопожарный режим предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на посещение лесов, за исключением осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов. Также на данных территориях в усиленном режиме будут действовать все службы, ответственные за тушение пожаров.

В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются в 2 и более раз. Для граждан штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20 – 40 тысяч рублей и для юрлиц – 300 – 500 тысяч рублей.

За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 13 лесных пожаров на площади 83,4 гектара.

Возгорания произошли на территории Аргаяшского, Брединского, Карталинского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств.

Всего с начала сезона на территории лесного фонда Челябинской области ликвидирован 61 лесной пожар на площади 362,01 гектара.

Главное управление лесами напоминает: в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Челябинск, Павел Зварзин

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