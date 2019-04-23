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Вторник, 23 апреля 2019, 11:54 мск

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На Южном Урале сотрудники Пенсионного фонда сами решают, кого считать ветераном

Миасский городской суд обязал Пенсионный фонд РФ выплатить участнику Великой Отечественной войны 10 тысяч рублей в качестве единовременного денежного пособия к 73-летней годовщине Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина родился в 1931 году и непосредственно в войне не участвовал, но он обладает статусом участника Великой Отечественной войны, так как принимал участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины в составе войсковых частей в 1951 году.

Однако сотрудники Пенсионного фонда решили: раз он участвовал в боевых действиях после мая 1945 года, его нельзя признать ветераном Великой Отечественной войны. И в выплате к 9 мая 2018 года отказали.

«В указе президента РФ о выплате пособия нет каких-либо изъятий, касающихся периода участия ветерана войны в боевых действиях, – подчеркивают в прокуратуре Челябинской области. – Прокурор в интересах пенсионера обратился в суд с исковым заявлением о признании действий Пенсионного фонда незаконными и возложении на государственный орган обязанности произвести единовременную денежную выплату участнику Великой Отечественной войны».

Суд с позицией прокуратуры согласился. Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль.

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