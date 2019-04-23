Жители России устали от пропаганды: они хотят мистики и приключений

В России все чаще отказываются от телевизора. За последние 5 лет российские телеканалы потеряли около 11% аудитории в возрасте 14 – 44 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания Mediascope провела сравнительный анализ показателей 2014 и 2018 годов. Выяснилось, что самые большие потери понес канал «Россия 24»: число молодых телезрителей сократилось на 58%. У НТВ – на 43%, «ТВ Центр» потерял 41%, Первый канал – 38%.

«Россия 24», «ТВ Центр» и «Звезда» составляют тройку с самой скромной молодежной аудиторией – показатели не превышают 0,15. Наибольшей востребованностью у россиян в возрасте до 44 лет может похвастаться ТНТ, но и там, похоже, не совсем правильно оценивают современные тенденции – число молодых зрителей за последние 5 лет сократилось на 32%. Падает интерес и к спортивным передачам.

Зато «растут» другие развлекательные каналы: «Домашний» – плюс 13%, РЕН ТВ – плюс 19%, ТВ 3 – плюс 21%, «Пятница» – плюс 41%.

В целом, по данным Mediascopе, время просмотра телепередач в России с 2014 года сократилось с 3 часов до 2,5 часов в день: аудитория, в том числе и старшего возраста, постепенно перетекает в Интернет.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 23.04.19

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