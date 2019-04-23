На Южном Урале одновременно загорелись несколько подворий

В одном из населенных пунктов Варненского района одновременно загорелись несколько подворий.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, пожар произошел

в поселке Новопокровка.

Загорелись надворные деревянные постройки сразу на пяти частных подворьях. Пожарным удалось ликвидировать непосредственную угрозу для самих жилых домов. Огонь локализован на площади 350 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются. Из областного центра в Варненский район выехала испытательная пожарная лаборатория.

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