«Не имеет права»: в Челябинске отклонили претензии к документации по конкурсу на пост мэра

Челябинский областной суд отклонил претензии к документации по конкурсу на пост мэра Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», иск об оспаривании некоторых пунктов решения Челябинской городской Думы от 18 декабря 2018 года (№ 47/4 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы города Челябинска») подало Челябинское региональное отделение политической партии «Яблоко». В исковом заявлении указано, что нормативный документ содержит требования, препятствующие участию в конкурсе, в нем отсутствуют четкие критерии оценки кандидатов.

«Суд прекратил производство по административному делу, поскольку исковое заявление предъявлено лицом, не обладающим полномочиями по обращению в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, – сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. – В определении указано, что оспариваемое Положение не нарушает права, свободы и законные интересы политической партии «Яблоко» и ее членов. В свою очередь, законодательные акты, регулирующие деятельность общественных объединений, политических партий не содержат норм о праве этих организаций подавать иск о признании нормативного правого акта не действующим полностью или в части в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц».

Определение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.04.19

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