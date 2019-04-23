Челябинцев лишили права зарабатывать на рекламе

В Челябинске запретили размещать на жилых домах рекламные панно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники мэрии Челябинска оказались не в состоянии контролировать предпринимателей, размещающих на зданиях рекламные панно. В этом призналась начальник управления наружной рекламы и информации администрации города Диана Ярулина.

Однако, пострадают от этого не нерадивые чиновники, а рядовые горожане: теперь они не смогут зарабатывать на общедомовые нужды, разрешая размещать на торцах своих домов брандмауэры. Такое решение приняли сегодня депутаты Челябинской городской думы.

В гордуме в оправдание запрета ссылаются на необходимость соблюдения дизайн-кода на гостевых маршрутах Челябинска. Правда, запрет коснется, вообще, всех зданий в городе – жилых и нежилых. Это вызвало недоумение даже в депутатской среде. «Деньги, полученные за размещение панно, жители домов могут направлять на коммунальные нужды, финансирование ремонтных работ, – напомнил коллегам один из парламентариев. – Почему мы лишаем людей источника дохода?! Тем более, что цивилизованные варианты такой рекламы распространены и в Европе, и в Москве, где требования в этой сфере крайне жесткие. Если жители согласны, и этот формат цивилизован, почему это нужно запрещать?"

Единственным объяснением чиновницы мэрии оказалось то, что, как правило, жители ничего не получают от размещения рекламных панно. На возражение, что недостаточность контроля за деятельностью предпринимателей (кстати, это непосредственная обязанность городского управления рекламы) – это другой вопрос, руководитель ведомства не нашла ответа.

Впрочем, большинство парламентариев сочло, что беспомощность мэрии – вполне достаточное оправдание для ущемления прав горожан.

В итоге, решение о запрете утвердили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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