Челябинские единороссы сделали врио губернатора чудотворцем

Лидер единороссов в Челябинской городской думе Аркадий Шафигулин решил наградить врио южноуральского губернатора Алексея Текслера сомнительной славой «тушителя пожаров».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весьма спорную похвалу высказал руководитель фракции «Единая Россия» в Челябинской городской думе Аркадий Шафигулин в адрес главы региона Алексея Текслера.

На самом деле, депутата попросили прокомментировать отчет мэра Челябинска Владимира Елистратова об итогах деятельности администрации города в 2018 году. Но по какой-то причине Аркадий Шафигулин во второй половине своего комментария начал вдруг восхвалять врио губернатора. Причем сделал это весьма неуклюже.

«Я думаю, сегодня исполняющий обязанности губернатора Челябинской области... Большие подвижки делаются в экологии. Коркино, где ликвидировано возгорание. Хроническое. Ему потребовалось, буквально, два-три дня ликвидировать там возгорание», – заявил глава единороссов в гордуме.

Какое именно возгорание чуть ли не лично «ликвидировал» глава Южного Урала, г-н Шафигулин не уточнил. Между тем, тема борьбы с пожарами в Челябинской области весьма неоднозначна.

Действительно, первый визит после своего назначения врио губернатора Алексей Текслер нанес в Коркино. Правда, интересовала его, прежде всего, ситуация с пожарами на Коркинском угольном разрезе. И глава региона, действительно, достаточно жестко высказался по поводу нерасторопности работы «Промрекультивации» (совместное предприятие Челябинской угольной компании и Русской медной компании), ответственного не только за рекультивацию разреза, но и за тушение пожаров. При этом потребовал не увязывать проблему тушения пожаров и строительства Томинского ГОКа, принадлежащего все той же РМК.

Через неделю после визита в Коркино врио губернатора, действительно, отчитались о полной ликвидации возгораний. Но сделало это не руководство РМК, которому адресовались требования по карьеру, а глава Коркинского района Наталья Лощинина. И речь шла о пожарах на полигоне ТБО в поселке Роза. Проблема, без сомнения, тоже серьезная, но уж никак не «хроническая» – в отличие от горящего карьера.

Однако путаница с пожарами – это еще полбеды. Тема «победителей пожаров» стала весьма токсичной после того, как именно челябинцы Владимир Бурматов (ныне – депутат Государственной думы) и Руслан Гаттаров (ныне – и.о. вице-губернатора Челябинской области) стали звездами Рунета-2010 с роликом, на котором они с товарищами якобы тушат лесной пожар.

Челябинск, Виктор Елисеев

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