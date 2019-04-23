В Челябинске у гаражей и садовых домиков появятся адреса

Власти Челябинска решили присваивать адреса гаражам и садовым домикам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская городская дума внесла изменения в Порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах Челябинского городского округа, изменения, аннулирования таких наименований.

Парламентарии дополнили документ разделом, который позволяет присваивать адреса элементам планировочной структуры, расположенным на территориях гаражно-строительных кооперативов, потребительских кооперативов, садоводческих и огороднических кооперативов и других организаций, созданных для огородничества и садоводства, а также содержания гаражей.

По словам заместителя председателя комитета градостроительства и архитектуры Сергея Самсонова, это позволит присваивать гаражам и садовым домикам адреса и включать их в Федеральную информационную адресную систему.

Челябинск, Виктор Елисеев

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