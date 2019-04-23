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Вторник, 23 апреля 2019, 22:03 мск

Новости Челябинск

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Кому-то повезло: в Челябинске полсотни домов отремонтируют за счет бюджета

Челябинская область заплатит за капитальный ремонт фасадов на гостевых маршрутах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», капитальный ремонт фасадов 43 жилых домов обойдется региональному бюджету ориентировочно в 197 миллионов рублей. Об этом заявил начальник управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров.

Необходимость капремонта стала ясна после того, фасады зданий избавили от многочисленных рекламных баннеров. В итоге оказалось, что дома, расположенные вдоль гостевых маршрутов, выглядят весьма неприглядно. У самих же собственников жилых помещений средств на капитальный ремонт не оказалось.

Но подготовка Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС оказалась достаточной для того, чтобы пренебречь практикой «воспитания ответственных собственников» и залезть в региональную казну. Интересно, что от этого принципа власти не решились отступить, когда несколько десятков многоквартирных домов оказались в прошлом году без горячей воды из-за вышедших из строя бойлеров. Сами жители не смогли найти деньги на их замену. Субсидирование же капитального ремонта из бюджета противоречило закону. В итоге горожанам пришлось самим искать выход. К жителям домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов, тот же закон о капремонте оказался более благосклонен.

Впрочем, радоваться им пока рано. Один из депутатов усомнился, что субсидии можно будет использовать качественно. «Это сезонные работы. А если проводить перед их началом госэкспертизу, она займет 45 дней. У нас уже конец апреля. Или мы зимой будем фасады ремонтировать?» – прокомментировал парламентарий предложение руководителя управления ЖКХ.

Не слишком удовлетворило его и объяснение, что те дома, которые не успеют госэкспертизу в этом году, можно будет отремонтировать до мая следующего года. «Если качественно делать фасад, то, по-хорошему, работу следует начинать не раньше конца марта. Мы точно успеем к маю?» – усомнился он.

Впрочем, решение о выделении субсидии Челябинская городская дума все равно одобрила.

Челябинск, Виктор Елисеев

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