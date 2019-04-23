Челябинск пожирает область: глава города отчитался о работе и заявил об открытости (ВИДЕО)

Мэр Челябинска похвастался тем, что областной центр растет за счет региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Владимир Елистратов отчитался перед городской думой о работе администрации в 2018 году.

Ситуация со стороны выглядит неоднозначно: Елистратов стал главой в феврале 2019 года, а фактически сменил своего предшественника Евгения Тефтелева (сначала – с приставкой «и.о.") в ноябре 2018-го. Однако до этого он занимал пост одного из вице-мэров, так что выступление чиновника депутаты сочли, в том числе, отчетом и о его деятельности.

Начал Владимир Елистратов с позитива. Так, по словам мэра, за 2 года индекс производства в Челябинске вырос. Правда, как раз в 2018 году было отмечено его падение. Зато выросла доля областного центра в валовом региональном продукте.

А вот объемы розничной торговли, наоборот, выросли на 10,9%. А открытие новых объектов торговли и общепита дали городу 2 тысячи рабочих мест. Правда, благодаря поддержке предпринимателей появилось лишь 102 рабочих места.

Зато средняя заработная плата выросла на 8,5%, составив 41 тысячу рублей. Это на 2 тысячи рублей ниже, чем в среднем по России, зато выше областного уровня, отметил Владимир Елистратов.

Продолжает расти и население города. Так, за минувший год оно прибавило 1 тысячу человек. Естественный прирост составил, правда, чуть больше 240 человек. Зато выросла доля жителей Челябинска в населении региона. Другими словами, областной центр просто опустошает более мелкие населенные пункты Южного Урала. Стоит ли этому радоваться, большой вопрос. Тем более, что рост экономика Челябинска демонстрирует, в основном, за счет розничной торговли, а это – весьма ограниченный фактор развития экономических процессов.

Особенно неоднозначно победные реляции г-на Елистратова выглядят на фоне первого большого интервью врио Челябинской области Алексея Текслера, вышедшего в эфир сегодня же. В нем глава региона отметил отсталость Челябинска, заявив, что состояние города не соответствует статусу столичного регионального центра: есть огромное количество проблем с благоустройством, освещением, дорогами. Обеспокоен врио губернатора и спадом в экономике Челябинской области.

Впрочем, мэр Челябинска признал и наличие проблем. Так, серьезной проблемой стало содержание общественных пространств, благоустроенных в рамках проекта «Городская среда». Оказалось, что мало создать сквер или парк: за ними кто-то должен следить. Правда, кто будет этим заниматься, пока не ясно. Мэрия склоняется к необходимости создания единого на весь город муниципального казенного учреждения. Но пока этот вопрос только обсуждается.

Примерно та же ситуация складывается и в сфере общественного транспорта: на фоне очередного банкротства муниципальных перевозчиков выросло число маршрутчиков-нелегалов. И как с этим бороться, чиновники, похоже, не знают. Как и того, как заставить качественно работать легальных перевозчиков. Так, по словам одного из депутатов, несмотря на расторжение шести контрактов на обслуживание соответствующих маршрутов, далеко не факт, что эти маршруты будут отыгрываться. «У вас на слайде написано, что расторгнут договор на перевозки по 102-му маршруту, но на самом деле этого нет. После расторжения управление транспорта снова выдало разрешении на 180 дней, а дальше вроде как будет конкурс. У вас контракт числится расторгнутым, маршрут считается нелегитимным, а Максим Кичеев (начальник управления транспорта. – прим НД) выдает разрешение. Начальники управления транспорта меняются, а маршрутная сеть остается. И выдают маршруты направо и налево», – заявил парламентарий.

Глава Челябинска пообещал взять этот вопрос на контроль. Впрочем, обещанием взять на контроль и проработать вопрос заканчивались едва ли не все ответы чиновника. При этом зачастую этим ответы и ограничивались.

Зато практически ошарашило завершение отчета Владимира Елистратова.

Мэр заявил, что основной принцип работы администрации – открытость

Впрочем, еще в марте нынешнего года г-н Елистратов демонстративно отказался обсуждать с депутатами гордумы кандидатуры своих будущих замов. И уже, было, назначил их. Но тут в отставку отправили губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. А сменивший его на посту главы региона Алексей Текслер начал общение с мэром Челябинска советом «разговаривать с людьми».

Челябинск, Виктор Елисеев

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