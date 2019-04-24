«Нас мало, и нас все меньше»: на Южном Урале сокращается численность населения

На Южном Урале сокращается численность населения: ситуацию не спасают даже мигранты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 1 января 2019 года в Челябинской области зарегистрировано 3 млн 475 тыс 750 жителей. За последние 3 года (с 2016 по 2018 год) число умерших превысило число родившихся на 14 тысяч человек. Из области уехали на 10 тысяч человек больше, чем приехали.

По демографическим показателям Челябинская область занимает 40 место среди регионов России.

По стране в целом за 3 последних года зафиксировано падение рождаемости, опережающее снижение смертности населения, а также сокращение притока мигрантов при росте оттока жителей, отметили в РИА «Рейтинг». Общий прирост населения за последние 3 года в стране составил 236 тысяч человек или 0,16%.

При этом миграционный прирост составил 598,71 тысяч человек, а естественная убыль – 355,13 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2019 года численность населения, по данным Росстата, составила 146,781 миллионов человек.

Регионами-лидерами рейтинга стали: Севастополь, где численность населения увеличилась на 6,46%, Республика Ингушетия (+5,20%), Чеченская Республика (+4,50%).

Лидерами по миграционному приросту стали: Московская область (292,32 тыс чел.), Москва (238,84 тыс чел.), Краснодарский край (138,22 тыс чел.), Санкт-Петербург (137,03 тыс чел.), Ленинградская область (96,26 тыс. чел.), то есть экономически развитые регионы с привлекательными рынками труда и условиями для мигрантов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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