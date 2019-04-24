Челябинка заживо сгорела в садовом домике

В Челябинске женщина не смогла выбраться из пылающего строения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня ночью.

По данным оперативной сводки управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, сообщение о пожаре в садовом товариществе поступило от старшего диспетчера службы 01 в 00:59. Из-за неосторожного обращения с огнем при курении загорелся один из садовых домиков.

В результате пожара погибла женщина (личность устанавливается). Она отравилась продуктами горения и обгорела. Кроме того, ожоги 25% тела получил 47-летний мужчина. Он госпитализирован в Городскую клиническую больницу, состояние оценивается как тяжелое.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.04.19

«Нас мало, и нас все меньше»: на Южном Урале сокращается численность населения. / 24 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / Челябинск пожирает область: глава города отчитался о работе и заявил об открытости (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»