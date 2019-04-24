В Магнитогорске погиб 10-летний школьник

В Челябинской области следователи выясняют подробности гибели 10-летнего школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 10-летний магнитогорец умер вечером 23 апреля в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

«По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, ребенок потерял сознание после вдыхания паров газа из баллончика. Лежащего на земле мальчика увидели прохожие, которые вызвали бригаду скорой медицинской помощи», – рассказали в силовом ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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