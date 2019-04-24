Слону дробина: Минэкологии решило побороться с пылью в Челябинске

Министерство экологии Челябинской области потребовало убрать пыль в областном центре. И даже пригрозили штрафом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пыли в Челябинске всегда много: она появляется, как только весной начинает подсыхать после таяния снега и не исчезает до установления нового снежного покрова. До сих пор пыль чиновники считали пыль естественным природным явлением – как снег зимой, и боролись с ней не очень активно. Периодически пыль с дорого убирали пылесосами, но чаще просто выпускали на проезжую часть подметальщиков, которые разбрасывали пыль по окрестностям, либо просто поливали водой.

Но вдруг Минэкологии вынесло главы города предостережение и потребовало убрать пыль в течение 70 дней. Если требование не будет выполнено, мэрию могут оштрафовать на 100 тысяч рублей.

Неожиданную активность в министерстве объяснили многочисленными жалобами, поступающими от горожан: при усилении ветра город накрывает пылевой завесой.

Между тем, бороться с пылью в Челябинске одной уборкой бесполезно. В первую очередь, пыль образуется от неправильного содержания городских территорий и выбросов промышленных предприятий. Зимой к ним добавляются противогололедные реагенты. Свою лепту вносят и пыль от стирания автомобильных шин (на каждый кубический метр воздуха на среднестатистическом шоссе приходится от 3800 до 6900 микроскопических фрагментов шин), а также любые пожары – как в самом городе, так и в его окрестностях.

В 2014 году ученые из Северо-Западного государственного университета им. Мечникова взяли пробы дорожного смета в таких крупных городах, как Санкт-Петербург, Пермь, Уфа, Челябинск. Было выявлено высокое содержание нефтепродуктов (частиц асфальта, резины с покрышек) и тяжелых металлов 1 и 2 класса опасности (никеля, хрома, мышьяка, кобальта). Причем ПДК металлов были превышены в 40 раз. Этого достаточно для присвоения смету второго класса опасности по воздействию на человека.

Из-за того, что ветер поднимает песок в воздух, возникают пылевые поземки – в них предельно допустимые концентрации мелкодисперсных частиц (РМ 2,5-5) оказались выше нормы в 80 – 136 раз.

Поэтому бороться с проблемой нужно комплексно. Озеленение пустырей, дворов и прочих городских площадей является наиболее эффективным методом против природной пыли: в городе не должно быть ни одного кусочка голой земли. «Живая» площадка не только укрепляет почву и препятствует запылению города, но также поглощает и перерабатывает уже находящиеся в воздухе пылинки.

Для сокращения техногенной пыли необходимо ужесточать требования к промышленным предприятиям и по объему выбросов, и по качеству их очистки.

В Минэкологии этого не могут не знать, однако требуют лишь «проводить влажную уборку пылесосами».

Отметим, что постоянное вдыхание пыли ведет к развитию аллергии, серьезных заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, с увеличением запыленности атмосферы над крупными городами снижается прямая солнечная радиация, существенно уменьшается поступление ультрафиолетовых лучей, поэтому в воздухе увеличивается количество болезнетворных бактерий.

Добавим, что производство меди, как и черная металлургия, входят в число основных источников промышленной пыли. А сама пыль имеет свойство мигрировать вместе с воздушными массами. Так что опасения противников строительства под боком у Челябинска Томинского ГОКа (проект РМК), где на одну тонну медного концентрата будет приходиться 120 тонн отходов, что пыль с этого предприятия полетит в город, вполне обоснованы.

Челябинск, Светлана Намская

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