В администрации Чесменского района проходят обыски

В Челябинской области полиция проводит обыск в администрации одного из районов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативно-следственные мероприятия проходят в администрации Чесменского района.

Обыск проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области и регионального управления СКР.

Пресс-служба регионального полицейского главка подтверждает проведение мероприятий, однако от дальнейших комментариев воздерживается. По некоторым данным, обыски проходят в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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