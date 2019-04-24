В южноуральском поселке нашли ящик с трупом младенца

В Челябинской области проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 23 апреля житель поселка Бердяуш (Саткинский район) около одного из домов обнаружил деревянный ящик, в котором было тело новорожденного мальчика.

По данному факту проводится доследственная проверка.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.04.19

В администрации Чесменского района проходят обыски. / Слону дробина: Минэкологии решило побороться с пылью в Челябинске. / В Магнитогорске погиб 10-летний школьник. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»