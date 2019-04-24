«Мордор»: челябинцы рассказали об огне, вырывающемся из трубы предприятия

Жители Челябинска обсуждают пламя, вырывающееся из производственной трубы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», огонь и черные клубы дыма, вырывающиеся из трубы, горожане заметили сегодня утром в промзоне. Челябинцы рассказали об этом в социальных сетях.
На множестве фотографий видно, как из производственной трубы вырывается огонь, а небо над промзоной заволокли клубы черного дыма. Дым было заметно из разных частей города. Кроме того, горожане рассказали о едком запахе.
По словам челябинцев, труба может располагаться на территории ЧЭМК. Однако, на предприятии заявили, что никаких ЧП на комбинате не было, и работа идет в плановом режиме. Правда, это не единственное предприятие, которое называли горожане в качестве места инцидента.
В соцсетях развернулось живое обсуждение фотографий. Причем, наряду с обеспокоенными, звучали и саркастические комментарии. «Мордор кует мечи для орков», – отметил один из участников обсуждения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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