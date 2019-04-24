Ученые нашли у человека кость, «вернувшуюся» из первобытного скелета

Ученые рассказали о возвращении в скелет человека кости, бывшей у его далеких предков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кость, утраченная, казалось бы, за время эволюции, стала появляться все у большего количества людей. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона. Речь идет о фабелле, располагающейся в коленном суставе человеческого скелета.

В исследовании, опубликованном в Journal of Anatomy приводятся результаты исследования 21 тысячи 676 случаев отдельных коленей у жителей 27 стран. Исходя из самых ранних доступных записей об обнаружении фабелл (1875 год), ученые построили статистическую модель их распространенности на протяжении длительного периода времени. И в итоге пришли к выводу, что за последние сто лет распространение фабелл увеличилась с 11,2% населения в 1918 году до 39% в 2018.

Какова функция этой кости, исследователи пока сказать не могут. Зато они проследили связь между наличием у человека остеоартрита и обнаружением фабеллы: у больных этим заболеванием людей вероятность наличия такой кости вдвое выше, чем у здоровых. Правда, вызывает ли фабелла в коленном суставе остеоартрит, неизвестно.

«Фабелла – кость, которая не имеет видимой функции и вызывает у некоторых боль и дискомфорт, также может потребовать удаления, если она вызывает проблемы. Возможно, скоро фабелла будет известна как «аппендицит скелета». По мере того, как мы эволюционировали, мы, видимо, утратили потребность в фабелле. Теперь она просто вызывает проблемы», – отмечают ученые, задаваясь при этом вопросом, почему именно теперь «привет из прошлого» начинает проявляться вновь.

Возможной причиной исследователи называют улучшение питания. Хотя не исключают и влияние генетического компонента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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