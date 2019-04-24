На Урале ограничили доступ в еще одну древнюю пещеру

На Южном Урале ограничили доступ в еще одну древнюю пещеру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о Колокольной пещере в Катав-Ивановском районе. Объект входит в Серпиевский пещерный комплекс.

Пещера состоит из четырех гротов: Узкого, Круглого, Сталактитового и Дальнего. В начале 80-х годов ХХ века в пещере были обнаружены рисунки людей эпохи палеолита. Ученые не исключают, что под кальцитовыми натеками на стенах гротов можно обнаружить новые древние рисунки.

В России обнаружено всего три пещеры с подобной наскальной живпосью: Капова в Башкирии, Игнатьевская и Колокольная в Челябинской области. Поэтому объект пользуется большой популярностью у туристов. И страдает от антропогенной нагрузки: люди оставляют надписи на стенах, скалывают кусочки.

Поэтому пещеру решили оградить от неорганизованных посещений: на входе установили решетку, попасть внутрь можно будет только в сопровождении экскурсовода госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Вход, разумеется, будет платным.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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