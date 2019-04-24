Начальника Чебаркульского ГИБДД отправили в отставку по порочащим обстоятельствам

Начальник ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Чебаркульский» Григорий Керусенко отправлен в отставку.

«Капитан полиции Керусенко уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел: он оставил место ДТП, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. – Причины и условия, способствовавшие совершению данного происшествия, будут изучены в ходе проведения служебной проверки в отношении его непосредственных руководителей, по результатам которой решится вопрос о привлечении их к строгой дисциплинарной ответственности».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло ночью 21 апреля. Керусенко не был виновником, но, по словам очевидцев, находился за рулем в нетрезвом состоянии, а потом пытался представить дело так, что его машиной управлял другой человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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