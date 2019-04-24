Экс-омбудсмена Южного Урала обязали снести незаконные постройки

Бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова суд обязал снести незаконные постройки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района областного центра в ходе проверки установило, что на земельном участке вблизи дома 7А по Краснопольскому проспекту расположены объекты капитального и некапитального строительства вспомогательного назначения, сооружения, предназначенные и используемые для эксплуатации кафе «Бременские музыканты».

«Физическим лицом осуществлен самовольный захват части земельных участков площадью 3 тысячи 496 квадратных метров без законных оснований. На участках самовольно возведены постройки», – констатировали в прокуратуре.

По иску прокурора суд Курчатовского района Челябинска требования удовлетворил частично: решением суда на ответчика возложены обязанности освободить земельные участки от строений, но отказано в требовании о сносе всех самовольных построек, находящихся на фактически занятой территории.

Челябинский областной суд возложил на ответчика (собственника земельного участка, на котором расположено кафе, – бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Алексея Севастьянова) обязанность снести все самовольно возведенные капитальные и некапитальные строения, освободить самовольно занятые земельные участки и передать их по акту сотрудникам комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска.

Сам Алексей Севастьянов настаивает, что претензии к нему политически мотивированы. Кроме того, правозащитник не исключает, что таким образом мэрия просто расчищает участок для организации на нем нового кладбища.

Отметим, что в Челябинск, действительно, на протяжении нескольких лет испытывает дефицит мест на кладбищах. Об этом говорили еще в 2015 году во время обсуждения проекта нового градостроительного плана. Ситуация за прошедшие годы не поменялась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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