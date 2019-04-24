Роскосмос требует у уральского предприятия сотни миллионов рублей

Роскосмос требует от Златоустовского машиностроительного завода около 155 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2014 году госкорпорация выплатила Златмашу более 830 млн рублей на реконструкцию и техперевооружение корпусного производства. Работы нужно было завершить к концу 2015 года, но предприятие вовремя не уложилось.

«Роскосмос» потребовал неустойку в размере 185 млн. Однако арбитражный суд снизил сумму требований до 155 млн. АО «Златоустовский машиностроительный завод» это вердикт обжалован.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.04.19

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