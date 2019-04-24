В центре Челябинска маршрутка и иномарка столкнулись на трамвайных путях

Движение трамваев в центре Челябинска застопорилось из-за ДТП с маршруткой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла около 18:00 на пересечении улиц Коммуны и Цвиллинга.

Микроавтобус, следовавший по маршруту №54, столкнулся с легковой иномаркой. При этом ДТП произошло на трамвайных путях. Из-за этого закрыли движение трамваев по улице Цвиллинга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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