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Среда, 24 апреля 2019, 18:25 мск

Новости Челябинск

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На Южный Урал идет штормовой ветер

Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 25 апреля в регионе ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – советуют представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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