Сигнал о пожаре в челябинской больнице не дошел до пульта пожарных

В загоревшейся челябинской больнице не сработала система автоматического вызова пожарных.

Напомним, возгорание в областной клинической больнице №2 произошло в субботу, 20 апреля. В дежурной лаборатории больницы взорвалась люминисцентная лампа, что и стало причиной возгорания.

К счастью, внутренняя система оповещения о пожаре сработала. Больных и медиков эвакуировали, а один из врачей потушил возгорание. А вот на пульт пожарных сигнал о возгорании не поступил, в итоге огнеборцы прибыли в ОКБ №2 уже после эвакуации пациентов и сотрудников и после того, как пожар был потушен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты винят в сбое неудовлетворительную работу комплекса «Стрелец-Мониторинг», подключенного и запрограммированного в лечебном учреждении в марте нынешнего года.

«Автоматический вызов не сработал, хотя мы с точки зрения обслуживания оборудования выполняем все в рамках договора с больницей, но сигнал не проходит, как, впрочем, и нигде по области на множестве других объектов. Мы никак не можем влиять на ситуацию, – цитирует «Знак.ком» представителя организации, обслуживающей по договору комплекс «Стрелец-мониторинг» в ОКБ № 2. – В феврале, когда мы при проверке выяснили, что сигнал не проходит, оборудование было демонтировано и в соответствии с порядком подключения, разработанным в ГУ МЧС по Челябинской области, отвезено для программирования и подключения к пульту в ФАУ «ЦМТО ФПС (подведомственное учреждение ГУ МЧС по Челябинской области). Были произведены инженерные работы. В ФАУ заявили, что все подключено. Мы оборудование привезли и снова поставили на корпуса ОКБ № 2 в марте 2019 года. Произведена проверка, но оказалось, что сигнал не прошел. Заказчик, ОКБ № 2, обратился за разъяснениями в ФАУ. Ему (заказчику) рекомендовали на словах подождать и сказали, что все будет нормально, якобы, возможно, у радиоканала МЧС, по которому работает «Стрелец», именно в нашем месте плохой сигнал. В итоге случился пожар, и прибор не сработал. Инженерный состав ФАУ должен выезжать на место, но никто не выезжал, рекомендаций официальных мы не получили, ответили лишь, что где-то как-то может заработать. Это бардак. Это больница. И до беды остается полшага».

В свою очередь, в ФАУ «ЦМТО ФПС по Челябинской области» заявляют, что учреждение не отвечает за непрохождение сигнала, а отвечает лишь за программирование прибора, который привозят в центр сами пользователи.

При этом аналогичные комплексы установлены в нескольких тысячах учреждений образования и здравоохранения на всей территории Южного Урала. И никто не гарантирует, что в самый ответственный момент они сработают.

«Более пяти лет в Челябинской области проводится внедрение систем автоматического вызова пожарных, – напоминает эксперт по пожарной безопасности Илья Аристов. – По требованию федерального законодательства такими системами должны быть оборудованы все здания и сооружения с массовым и круглосуточным пребыванием людей, в первую очередь объекты социальной значимости. Это детские сады, школы, больницы и поликлиники, летние лагеря, пансионаты, дома престарелых и многое другое. Всего таких учреждений в области около пяти тысяч. Порядок оборудования и подключения был разработан в МЧС России. Но руководители местного главка не торопились принимать столь важные документы к рассмотрению, и процесс внедрения «Стрельца-Мониторинга» пошел с самого начала с серьезными и грубыми нарушениями. На подавляющем большинстве объектов появилось оборудование, которое не удовлетворяет требованиям закона и нормам противопожарной защиты. Более того, такая «техника» работает почти как сотовый телефон, посредством сим-карты, осуществляя вызов экстренной службы на платной основе, что тоже нарушает федеральный закон. Но и это не все: сим-карты принадлежат коммерсантам, которые обслуживают объекты, и вся надежность системы сводится к тому, насколько своевременно пополняется баланс. А если конкурс выигрывает иная организация, то прежний коммерсант сим-карту попросту изымает или блокирует, и система вновь не работает».

Вызывает вопросы у экспертов и процесс подключения объектов к пультам. По закону, руководитель учреждения должен обратиться в МЧС с заявкой на подключение, ведомство рассматривает заявку в течение десяти лет и проводит подключение. Либо указывает, какие мероприятия необходимо произвести перед подключением и по их выполнении проводит подключение. После этого составляется акт. Однако, по словам Ильи Аристова, НУ МЧС по Челябинской области почему-то выдает акты проверки работоспособности. В результате, получается, что подключение к пульту проводила какая-то неизвестная организация, и утвержденный порядок подключения нарушен. Кто будет отвечать в случае, если что-то пойдет не так – неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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