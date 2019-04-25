На Южном Урале начинается сезон дождей

На Южном Урале начинается дождливый период: согласно среднесрочному прогнозу синоптиков осадки возможны практически каждый день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дожди в большинстве районов Челябинской области пойдут уже сегодня. Ночью они превратятся в мокрый снег. А 26 апреля снег будет перемежаться с дождем.

В выходные вероятность небольших дождей в отдельных районах сохранится, а в начале следующей недели снова возможен снег.

Такая погода сохранится и в первые дни мая, затем возможна пара относительно сухих дней, и снова пойдут дожди.

Согласно среднесрочному прогнозу, дождливой будет вся первая половина мая.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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