В южноуральском городе легковушка на дикой скорости влетела в дом

В Челябинской области легковушка протаранила дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 24 апреля на улице Чапаева в Троицке. Очевидцы рассказали об аварии в социальных сетях.

По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ ехал со скоростью 120 километров в час. Водитель не справился с управлением, и машина сначала врезалась в стену жилого дома, после чего авто отбросило на электроопору.

Водитель и пассажир получили серьезные повреждения. В тяжелом состоянии мужчин госпитализировали в реанимацию местной больницы.

Машина восстановлению не подлежит.

Челябинск, Виктор Елисеев

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