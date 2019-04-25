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Четверг, 25 апреля 2019, 10:08 мск

Новости Челябинск

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Челябинцу, угрожавшему школьнику убийством, ограничили свободу

Житель Челябинска осужден за угрозы убийством школьнику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №1 Металлургического района областного центра признал местного жителя виновным в угрозе убийством.

Напомним, инцидент произошел днем 20 сентября 2018 года в одной из школ Металлургического района Челябинска. Мужчина ворвался в образовательное учреждение, напал на 11-летнего школьника, несколько раз ударил в живот и пригрозил убить ребенка. Как выяснилось позднее, у ребенка накануне была ссора с сыном напавшего на него челябинца.

Рассмотрев уголовное дело, мировой судья приговорил мужчину к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. Кроме того, он частично удовлетворил исковое заявление прокурора района о взыскании в пользу несовершеннолетнего потерпевшего компенсации морального вреда в 30 тысяч рублей (прокурор настаивал на компенсации в 100 тысяч рублей).

«После изучения приговора будет решен вопрос о законности вынесенного судебного решения», – заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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