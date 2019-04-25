В Челябинской области будут подкармливать зайцев

На Таганае устроят заячьи «столовые».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», подкормочные площадки для зайцев оборудуют в районе одного из самых посещаемых маршрутов – на Черной скале. Это позволит увеличить вероятность встреч с животными туристов.

Пробные выкладки – сено в тюках и овес – уже были сделаны этой зимой. Зайцы «угощение» оценили: фотоловушки, установленные возле двух подкормочных площадок, зафиксировали регулярные визиты туда, по меньшей мере, шести животных.

«В зимнем сезоне 2019-2020 годов, с ноября по май, мы будем вводить прикорм для животных, обитающих в этом районе. Здесь особенно высокий снежный покров, а основа рациона зайцев-беляков – веточный корм, и зимой им очень сложно добыть себе пищу, – сообщила заместитель директора национального парка «Таганай» по науке и развитию Эльвина Новоселова. – Эти меры позволят привлечь животных. Заячьи следы на снегу можно было наблюдать вдоль тропы на Черной скале уже этой зимой, в следующем году наверняка станут возможны встречи с животными».

Для обитателей национального парка в районе Черной скалы организуют и летние «столовые». В «меню» будут зерновые культуры – ими засеют открытые участки, в том числе и те, которые видно со смотровых площадок. Это должно понравиться не только зайцам, но и копытным, а также птицам, например, глухарям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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