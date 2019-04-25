В Челябинске полиция конфисковала 70 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Челябинские полицейские обнаружили склад с алкогольным контрафактом на полтора миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД по Челябинску, в рамках проведения оперативно-розыскного и профилактического мероприятия «Алкоголь» сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Ленинский» выявлен склад с алкогольной продукцией известных торговых марок с признаками контрафактности.

Обнаруженная продукция принадлежит ранее не судимым местным жителям 43-х и 24 лет, которую они приобрели, хранили и реализовывали индивидуальным предпринимателям для последующей продажи в различных торговых точках на территории Челябинска.

По заявлениям представителей компаний правообладателей торговых марок в отделе полиции «Ленинский» возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сумма ущерба, причиненного правообладателям торговых марок, составила около 1,5 миллионов рублей.

Всего со склада полицейские изъяли около 70 тысяч единиц алкогольной продукции. Изъятая продукция направлена на экспертизу.

В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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