Бездушие чиновников породило в Челябинске еще одно протестное движение

Волонтеры, защищающие культурное наследие Челябинска от бездушия властей, объединяются в общественное движение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативная группа «АрхиСтраж», объединяющая краеведов и защитников памятников культуры завтра, 26 апреля, будет преобразована в общественное движение.

По сути, это означает, что челябинцы не верят в то, что ответственные за дело сохранения исторических и архитектурных памятников чиновники способны выполнить свою работу. Регистрация в статусе общественного движения придаст «АрхиСтражу» больший вес и позволит более эффективно противостоять попыткам властей уничтожить сформировавшуюся в городе архитектурную среду, а также заставить их соблюдать законодательство об охране памятников культуры, считают в инициативной группе.

«К сожалению, среди челябинских чиновников и депутатов практически нет людей, заинтересованных в сохранении памятников культуры, – признает координатор «АрхиСтража» Юрий Латышев. – В лучшем случае, их просто не интересует эта проблема». Слова краеведа подтверждаются многолетней практикой мэрии Челябинска. Чего стоят ежегодные протесты общественников против установки «летников» у домов, признанных памятниками культуры. Их породило, среди прочего, упорное нежелание городских властей замечать даже судебные запреты подобного поведения предпринимателей. Так, в прошлом году глава Челябинска Евгений Тефтелев (ныне – заместитель губернатора области) лишь после очередного протеста узнал, что в перечне «летников», утвержденных его подписью, есть веранда, закрывающая фасад памятника культуры, и суд еще в 2017 году запретил ее установку.

Настораживают краеведов и периодически повторяющиеся попытки заново провести экспертизу некоторых зданий, предпринимаемых бизнесменами и чиновниками с целью лишить их статуса памятника культуры.

Неудивительно стремление общественников приобрести юридически подкрепленный статус. Заниматься политикой движение не планирует, подчеркивает Юрий Латышев. Хотя и не скрывает, что «АрхиСтраж» будет поддерживать политиков, разделяющих цели защитников исторического наследия.

Впрочем, движение «СтопГОК» тоже поначалу не ставило перед собой политических целей. Лишь «открытость» властей и весьма странное представление чиновников о том, что такое диалог с общественностью, превратили движение экологического протеста в постепенно формирующуюся политическую силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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