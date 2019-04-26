В Челябинске водитель сбил 9-летнего школьника и скрылся

В Челябинске разыскивают водителя, крывшегося после того, как сбил ребенка на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла вчера, 25 апреля, в 20:00 напротив дома №50 по улице Гагарина в Ленинском районе областного центра.

«Неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего водитель оставил место происшествия. В результате ДТП травмы получил пешеход – мальчик 2010 года рождения. Мальчик госпитализирован», – уточнили в пресс-службе силового ведомства.

Очевидцев ДТП и лиц, располагающих кокой либо информацией, просят обратиться в ГИБДД УМВД России по Челябинску: ул. Гончаренко, 99, каб. 505, тел. 728-61-15, 728-60-52.

Челябинск, Виктор Елисеев

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