В Магнитогорске пассажирка сломала ногу в трамвае

В Челябинской области при резком маневре трамвая пострадала пенсионерка.

Как передает корреспонденте РИА «Новый День», инцидент произошел 25 апреля в 17:17 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске.

67-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» при повороте налево на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора не пропустил следующий в попутном направлении трамвай.

«Чтобы избежать столкновения, водитель трамвая применила экстренное торможение, – пишет «Верстов.Инфо». – В итоге в салоне трамвая упала пассажирка». В результате ЧП 62-летняя пенсионерка сломала ногу. Женщину госпитализировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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