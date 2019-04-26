В Челябинской области закон о выборах изменили под врио губернатора

Законодательное собрание Челябинской области разрешило участвовать в выборах губернатора самовыдвиженцам.

Как передает корреспонденте РИА «Новый День», депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли ряд поправок в региональный закон о выборах.

Согласно скорректированному документу, теперь кандидатуру на пост главы региона могут выдвигать не только политические парты и общественные движения, но и сами граждане.

В случае самовыдвижения такие кандидаты после принятия пакета их документов избирательной комиссией Челябинской области должны заручиться поддержкой избирателей и депутатов Южного Урала. Для этого им необходимо собрать не менее 0,5% подписей избирателей (13168 подписей) и 7% депутатов муниципальных собрания.

Кроме того, предельную сумму расходов из избирательного фонда кандидата в губернаторы Челябинского области в 10 раз – с 15 миллионов до 150 миллионов рублей.

Напомним, ранее врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил о намерении идти на выборы главы Южного Урала именно в качестве самовыдвиженца. Что касается «муниципального фильтра», то собрать 7% подписей депутатов вряд ли будет для него сколь-нибудь серьезным препятствием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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