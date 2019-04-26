В Миассе пытались сорвать отчет главы города

Полиция вывела с отчета мэра Миасса Григория Тонких устроившую скандал общественницу.

Как передает корреспонденте РИА «Новый День», скандал разразился сегодня, 26 апреля, в ходе очередного заседания Собрания депутатов Миасского городского округа.

Парламентарии должны были дать оценку работе главы города Григория Тонких в 2018 году. После отчета мэр должен был ответить на вопросы.

Одной из желающих задать их была известная в городе активистка Валентина Комкова. Однако, председатель собрания депутатов Евгений Степовик отказался дать ей слово, заявив, что все свои вопросы общественница могла задать на депутатских комиссиях.

«На сессии, не дождавшись разрешения выступить, вооружившись плакатом «Долой Степовика», Валентина Комкова вышла на сцену и громко заявила, что подобное является нарушением гарантированного конституцией права населения на участие в местном самоуправлении, и что городская власть, в частности, глава и депутаты, обязаны давать ответы на вопросы», – пишет U74. В итоге заседание на некоторое время прервали, вызвав полицию.

Полицейские вывели горожанку, а вслед за ними зал покинули еще несколько городских активистов и вице-губернатор Челябинской области Виталий Шиков, курирующий работу в территориях. Позднее высокопоставленного чиновника заметили в холле, где он беседовал с общественниками-оппозиционерами.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.04.19

«Все идет по плану»: либеральная башня Кремля ведет Россию к «суициду». / Первым вице-губернатором Челябинской области назначен «варяг». / Кремль вводит новую систему оценки губернаторов: ее эффективность под вопросом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»