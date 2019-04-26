Южноуральский омбудсмен рассказала, кто на самом деле сеет смуту в государстве

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова заявила о колоссальном росте жалоб.

Как передает корреспонденте РИА «Новый День», в 2018 году аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области получил 5 тысяч 840 обращений. Об сегодня в Законодательном собрании Челябинской области заявила региональный омбудсмен Маргарита Павлова, охарактеризовав увеличение их числа как «колоссальный рост».

При этом в 394-х случаях факт нарушения прав граждан подтвердился. Восстановить их удалось только в каждом втором случае.

«Актуальными для жителей являются по-прежнему жилищные вопросы. Это вопросы аварийного жилья, обманутых дольщиков», – отметила Маргарита Павлова. С трудом решается проблема обеспечения жильем детей-сирот, достигших 18-летия. Так, аппарат уполномоченного в течение восьми лет добивался от чиновников одного из муниципалитетов Южного Урала выделения квартиры сироте, имеющей законные основания для ее получения.

В 2018 году возросло количество жалоб о нарушении права на медицинскую помощь. Среди них ятрогенные преступления (преступления против жизни и здоровья), недоступность медицинских услуг в территориях, этика общения с пациентами. «Требует внимания материальная база учреждений. Особенно реабилитационный центр для инвалидов в Еманжелинске. Инвалиды уже не первый год ставят вопрос о том, что реабилитацию проходить им негде, что нужны современные методики, современные помещения. Единственные отделения реабилитации – это Еманжелинск и наш реабилитационный центр «Импульс» в Челябинске. Но, конечно же, мощностей этих двух учреждений катастрофически не хватает», – заявил омбудсмен.

Пристальное внимание аппарат уполномоченного уделяет защите прав военнослужащих. «Прошедший год вновь прогремел смертельными случаями. Смерть призывника-южноуральца в пермской военной части закончилась привлечением 20 должностных лиц к дисциплинарной ответственности, командир части был уволен», – напомнила г-жа Павлова.

«В завершение я бы еще раз пожелала присутствующим почаще брать в руки конституцию, вчитываться в ее смысл. Человек, его права и свободы – это высшая ценность. Признание, соблюдение и защита прав человека – это обязанность государства. А вот споры о философии права, о диалектике свободы и несвободы, запретах страшно далеки, мне кажется, от народа и вызывают тревогу, смуту и недоумение», – закончила свое выступление уполномоченный по правам человека. Не уточнив, впрочем, что именно вызывает тревогу – философские споры или обсуждение очередных запретов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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