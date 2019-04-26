Полиция прочесывает детские поликлиники в поисках похитителей мороженого

В Калининграде через детские поликлиники ищут преступников, обворовавших киоск с мороженым.

Как передает корреспонденте РИА «Новый День», таинственные похитители умудрились вытащить из киоска пять коробок с мороженым, не попав при этом на камеры. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Впрочем, следы воришки все-таки оставили. На месте преступления обнаружены отпечатки пальцев. Их размер натолкнул полицейских на предположение, что набег на киоск совершили дети.

И теперь стражи порядка буквально оккупировали все детские поликлиники города, где изучают карточки в поисках тех, кто заболел ангиной в первые дни после налета.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.04.19

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