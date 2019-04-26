Миасские депутаты снова отказались отправлять в отставку влиятельного коллегу

В Миассе провалилась вторая попытка отправить в отставку лидера противостояния прежнему губернатора Челябинской области.

Как передает корреспонденте РИА «Новый День», Собрание депутатов Миасского городского округа не поддержало решение о лишении мандата предпринимателя Фатиха Мамлеева.

Напомним, в августе 2018 года в миасский парламент поступило представление прокурора города об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. В документе говорилось, что Фатих Мамлеев предоставил недостоверные сведения о доходах (не указал долговые обязательства), чем нарушил закон. В сентябре того же года губернатор Челябинской области Борис Дубровский внес на рассмотрение собрания депутатов решение о лишении Фатиха Мамлеева депутатских полномочий.

Однако парламентарии проигнорировали требование главы региона и лишь вынесли депутату замечали, а также лишили его слова до конца года. Прокуратура оспорила такое решение и потребовала в суде заново рассмотреть вопрос об ответственности Фатиха Мамлеева за предоставление недостоверных сведений. Суд иск удовлетворил.

Но и сегодня депутаты отказались отправлять коллегу в отставку: 17 воздержали, 2 проголосовали «против», сам Фатих Мамлеев голосовать не стал.

В итоге решение о его отставке принято не было.

Фатих Мамлеев – один из наиболее влиятельных предпринимателей Миасса и городского собрания депутатов. Именно он возглавил «фронду» против Анатолия Лобко – кандидата в главы Миасса, поддержанного администрацией губернатора. В результате Лобко проиграл борьбу за пост мэра, а главой Миасса со второй попытки стал Григорий Тонких.

Челябинск, Виктор Елисеев

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