Челябинцев развезут по домам после пасхального богослужения

В Пасхальную ночь будет работать общественный транспорт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ночь с 27 на 28 апреля верующие после ночной службы, посвященной Пасхе, смогут добраться до дома на электротранспорте.

Троллейбусы и трамваи будут ждать пассажиров на остановках в 3:00. По мере заполнения пассажирами, транспорт будет отправляться в следующих направлениях:

Троллейбус:

1. Ост. Солнечный берег (Храм «Утоли моя печали»):

Маршрут №8 по маршруту: Солнечный берег – Гагарина – Копейское шоссе – ЧКПЗ

Маршрут №8 по маршруту: Солнечный берег – Новороссийская – Машиностроителей – ЧКПЗ.

2. Ост. Калинина на Свердловском пр. (Храм на ул. Кыштымская):

Маршрут №12 от ост. Калинина по Комсомольскому пр. до Молдавской.

Маршрут №12 от ост. Калинина по Свердловскому пр. на АМЗ.

3. Ост. Алое поле (Храм Александра Невского):

Маршрут №12 от ост. Алое Поле Комсомольскому пр. до Молдавской.

Маршрут №12 от перекрестка Свердловский пр. – ул. Коммуны, на АМЗ.

4. Ост. Театр ЧТЗ (по Г. Танкограда в сторону Первоозерного) – Храм в честь святителя Василия Великого:

Маршрут №19 от ост. Театр ЧТЗ в сторону Первоозерного.

Трамвай:

1. Ост. Цирк (Храм Святой Троицы):

Маршрут №17 от ост. Цирк до Чичерина.

Маршрут №3 от ост. Цирк в Металлургический район.

Маршрут №6 от ост. Цирк на Медгородок.

Маршрут №16 от ост. Цирк в сторону Вокзала.

2. Ост. Чичерина (Храм Святого преподобного Сергия игумена Радонежского):

Маршрут №16 от Чичерина до Вокзала по ул. Кирова.

Маршрут №14 от Чичерина в Металлургический район.

3. Ост. Театр ЧТЗ (в сторону города) – Храм в честь святителя Василия Великого:

Маршрут №6 от ост. Театр ЧТЗ по ул. Горького до ЧЭМК.

Маршрут №6 от ост. Театр ЧТЗ по ул. Первой Пятилетки – Труда – Карла Маркса в сторону Вокзала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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