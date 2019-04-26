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Пятница, 26 апреля 2019, 19:10 мск

Новости Челябинск

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Суд обязал снести недострой, против которого челябинцы боролись годами

По иску прокурора суд обязал снести недостроенное административное здание в Калининском районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проведенной по обращению более 200 жителей областного центра в конце 2016 года проверкой было установлено, что обществу с ограниченной ответственностью «Компания 2А» администрацией города неправомерно выдано разрешение на строительство административного здания в районе улиц Чайковского и Братьев Кашириных.

Согласно действующих на тот момент Правил землепользования и застройки города Челябинска разрешение на строительство административного здания в границах этого земельного участка могло быть выдано только с учетом результатов публичных слушаний. Жители микрорайона на публичных слушаниях возражали против строительства. Однако их мнение мэрия не учла.

Прокуратурой области разрешение на строительство оспорено в Арбитражный суд Челябинской области. По ходатайству прокурора дальнейшее строительство приостановлено.

Впоследствии общество продало незавершенное строительством здание индивидуальному предпринимателю. Администрация города заключила с ним договор аренды земельного участка для завершения строительства здания и вновь незаконно выдала разрешение на строительство. Эти акты также были оспорены прокуратурой области в арбитражный суд.

Решениями суда разрешения на строительство, договор аренды земельного участка признаны недействительными. Объект признан самовольной постройкой, которую постановлено снести. Запись о регистрации права собственности на объект незавершенного строительства в Едином государственном реестре недвижимости погашена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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