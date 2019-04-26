Вокруг медиахолдинга южноуральского правительства закрутили интригу

Журналисты правительственного телеканала попросили врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера уволить гендиректора ОТВ Олега Дубровина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращение появилось на официальной странице Алексея Текслера в Instagram.

«Мы, журналисты, очень просим вашей помощи! За последний год был полностью угроблен такой замечательный канал, как ОТВ. За последний год ушли многие профессионалы. Журналистам начали диктовать условия, кого можно брать в спикеры, а кого нельзя. В итоге мы освещали деятельность, в основном, Бурматова (депутат Госдумы – прим. НД) и его помощников. Мы очень просим вас снять Дубровина (гендиректор ОТВ – НД) и назначить журналиста-менеджера, а не помощника Гаттарова (вице-губернатор Челябинской области – прим. НД) и Бурматова», – говорится в обращении за подписью Марии Ширвани. Не исключено, что этот аккаунт был создан специально для того, чтобы направить врио губернатора этот комментарий.

Напомним, в мае прошлого года был завершен процесс акционирования принадлежащего правительству Южного Урала холдинга «Областное телевидение». В Единый государственный реестр юридических лиц была внесена информация об акционерном обществе «Областное телевидение», ставшем правопреемником государственного предприятия с аналогичным названием.

В состав акционерного общества вошли телеканал с таким же названием, телеканал «Восточный экспресс», радиостанции «Бизнес ФМ-Челябинск» и «Звезда» (вещает в Магнитогорске), а также сайт «Первый областной».

100% акций нового холдинга со старым названием остались в собственности правительства Челябинской области. При этом уставный капитал общества в 12 раз превысил аналогичный показатель госпредприятия, увеличившись с 5,6 миллиона до 71, 2 миллиона рублей.

В конце мая 2018 года медиахолдинг возглавил председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин – человек, никакого отношения к деятельности СМИ не имевший.

Он в 1996 году закончил архитектурно-строительный факультет ЧГТУ (ныне – ЮУрГУ). В 2001-м там же получил диплом по специальности «Юриспруденция». С 1997 года работал юристом, заместителем директора по правовым вопросам. С 2010-го по 2014 год – был помощниклм члена Совета Федерации Руслана Гаттарова. С 2012 года – доцент кафедры теории государства и права, конституционного и административного права ЮУрГУ.

В 2011 году вошел в состав Общественной палаты Челябинской области, с 2015-го по 2016 год – заместитель председателя ОПЧО. С 2016 года – председатель ОПЧО.

В 2017 году назначен проректором ЮУрГУ (покинул пост после перехода на пост гендиректора ОТВ). В мае этого года заканчивается контракт Дубровина с ОТВ. И вроде бы всем понятно, что будет дальше. Но появление письма внесло интригу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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