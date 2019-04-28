Берегите головы: на Урале ожидается резкий скачок температур

На Урале ожидается резкое падение температуры воздуха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если сегодня днем столбики термометров поднялись до +20 градусов Цельсия, то в понедельник, 29 апреля, в отдельных районах похолодает до нуля, на юге возможно +8, но в большинстве районов Челябинской области дневные температуры не поднимутся выше +5.

Кроме того, сегодня ночью пойдут дожди, переходящие в снег, местами сильные. Начнутся метели и гололедица. Завтра осадки сохранятся, но их интенсивность сократится. Лишь на юге области ожидаются сильные дожди и снегопады.

Такая погода продержится пару дней, с 1 мая начнется небольшое потепление, но 4 мая вновь ожидается резкий скачок температуры – на этот раз вверх.

Отметим, что подобные перепады негативно отражаются на метеозависимых людях, особенно осторожными должны быть страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Челябинск, Павел Зварзин

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