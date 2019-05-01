Месяц трудной работы. Гороскоп РИА «Новый День» на май 2019

В мае Солнце в первой половине месяца будет находиться у Тельца, а 21 числа перейдёт к Близнецам. Меркурий до 6 мая останется у Овна, затем уйдёт к Тельцу, а 21 мая окажется у Близнецов. Венера до 6 мая будет находиться в пространстве Овна, а потом перейдёт к Тельцу. Марс в первой половине месяца пребывает у Близнецов, а 16 числа перейдёт к Раку.

Пока Солнце находится в Тельце, люди сосредоточены на достижении важных для них целей, проявляя при этом повышенную работоспособность, упорно и терпеливо преодолевая возникающие препятствия, и не отвлекаясь на второстепенные задачи. Благоприятный период для трудной работы. Переход Солнца к Близнецам приведёт к увеличению интеллектуальной активности, а также пробудит в людях стремление к знаниям, получению новой информации и общению. Подходящее время для разработки планов, учёбы, исследований, творчества, для деловых поездок, ведения переговоров, посредничества.

При Меркурии в Овне люди активны, общительны, склонны к спорам и импульсивным поступкам. В это время повышена вероятность конфликтов, особенно, по пустякам, так как люди не настроены на то, чтобы глубоко вникать в какие-либо вопросы, и предпочитают демонстрировать свой авторитет, вместо того, чтобы находить правильное решение. Переход Меркурия к Тельцу приведёт к уменьшению активности и большей сосредоточенности на практической стороне дел, за которые берутся люди. Меркурий в Тельце располагает к тщательной, вдумчивой работе, неспешным размышлениям и осторожным выводам. В работе они медлительны, спокойны, внимательны, терпеливы. В Близнецах Меркурий пробуждает в людях любопытство и общительность. При этом им не так важны знания, как сам процесс ознакомления с ними и возможность ими поделиться. В этот период возрастает скорость передачи информации, в том числе слухов, устанавливается большое количество контактов, многие из которых не приводят ни к чему. Тем не менее, важная информация и значимые связи в этот период обретаются легче, чем обычно.

Венера в Овне энергична, чувствительна, остро реагирует на события, склонна к конфликтам, а также к бурному проявлению симпатии. В этот период Венера своей прямолинейностью подталкивает высказываться откровенно, даже бестактно, сообщая, как говорится, прямо в лоб, информацию, не подлежащую обнародованию. Венера в знаке Тельца спокойная, мягкая, ленивая, что проявляется в её пониженной эмоциональности и, благодаря этому, в большей устойчивости в отношениях. Люди в этот период предпочитают стабильность и склонны не обращать внимания на мелкие раздражители. В работе, особенно, в финансовой деятельности такое поведение уберегает от поспешных решений и связанных с ними потерь. Период не подходит для операций, связанных с риском или требующих быстрых решений. Отношения в этот период тоже спокойные, мягко-чувственные, большое значение придаётся конкретике – как в словах, так и в действиях. Старые проверенные связи ценятся выше, чем новые, пока ещё неопределённые. В телесном контакте ценится мягкость, уютность, нежность.

Марс, находясь у Близнецов, увеличивает деловую активность, но больше – общительность. Люди в этом состоянии склонны скользить по поверхности, усваивая только самое общее и упуская важные детали. Они суетливы, всё время торопятся, хотя реальных причин для этого нет. Период подходит для деятельности, в которой не требуется глубина и тщательность. Перейдя к Раку, он станет побуждать людей больше интересоваться собственными, личными делами – домом, хозяйством, семьёй и т.д. В такое время люди не стремятся к новой деятельности, предпочитают не рисковать, и, вообще, всё внешнее оценивают как отвлекающее их от главного – своих проблем.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон в мае будет формироваться гармоничными аспектами Урана с Юпитером, Нептуна с Плутоном, Марса с Венерой и Меркурием. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Марсом, Венерой, Плутоном, а также Марса с Ураном. В профессиональном плане гороскоп умеренно благоприятный. При выполнении основной работы некоторые сложности возникнут в промежутки 7 – 10, 17 и 30 – 31 мая. Сотрудничество с местными и далёкими партнёрами большей частью будет успешным, но для работы с местными партнёрами не подходят 7, 8, 15 – 17 и 29 – 30 мая, а для работы с далёкими – 15 – 17 и 19 – 22 мая.

В прогнозе по финансовой деятельности неблагоприятными указываются дни: 7 – 8, 15 и 29 – 30 мая. Гармоничный аспект Урана с Юпитером сформирует подходящие условия для установления деловых отношений и решения финансовых вопросов. При этом рекомендуется обращать особое внимание на формальную сторону любого дела.

Подходящий период для решения хозяйственных, имущественных вопросов, для обращения в официальные органы и юридические организации. Возможно расширение сферы деятельности за счёт сотрудничества с общественными организациями и неформальными группами. Наиболее подходящей для работы будет первая декада.

Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные, но сложности ожидаются 2 – 3 и 20 – 22 мая. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни преимущественно положительный, некоторые осложнения возможны 6 – 10 и 29 – 30 мая. Материальное положение в первой половине месяца благополучное, а во второй затруднения возможны в промежуток 15 – 20 мая.

У Овнов-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, хотя в промежуток 2 – 4 мая могут возникнуть некоторые сложности. Для выполнения основных профессиональных обязанностей не подходит промежуток 14 – 15 мая, на остальные дни прогноз положительный.

Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности месяц полностью благоприятен. Гармоничный аспект Урана с Юпитером обеспечивает благоприятные условия для расширения сферы делового общения и продвижения в работе. Возможен неожиданный поворот к лучшему. В этот момент от Овнов потребуется личная инициатива, самостоятельная деятельность, но в остальное время лучше работать коллективно.

Май подходит для начала крупного проекта, установления новых деловых отношений, привлечения к работе дружеских связей, неформальных коллективов, обновления знаний и методов деятельности. Также это благоприятный период, чтобы сосредоточиться на укреплении своих профессиональных позиций и продвижения в карьере: гороскоп даёт положительный прогноз на весь май.

Возможно значительное продвижение в карьере или поддержка со стороны руководства в важном вопросе, а также материальное или иное поощрение. Под влиянием Солнца, в мае будут регулярно появляться возможности для достижения заметного успеха при решении отдельных проблем.

Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благоприятные, некоторые сложности ожидаются 2 – 4, 15 – 16 и 19 мая. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни тоже в основном положительный: затруднения возможны 4 – 5 и 20 – 23 мая. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 2 – 4 мая.

В первой декаде мая у Овнов-мужчин в основной работе сложности ожидаются 7 – 10 мая. Для работы с местными деловыми партнёрами не подходят 7 и 8 мая. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный. Прогноз по финансам тоже положительный, за исключением 7 – 8 мая.

У Овнов-женщин в основной деятельности сложностей не ожидается, а при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами они возникнут в промежуток 2 – 4 мая. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и в сфере финансов положительный на всю декаду.

Во второй декаде у Овнов-мужчин в основной деятельности кратковременные сложности возникнут 17 мая. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 15 – 17 мая. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 15 – 17 и 19 мая. В сфере финансов сложности ожидаются 15 мая.

У Овнов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов. В основной работе небольшие затруднения возникнут 15 мая.

В третьей декаде у Овнов-мужчин в основной работе сложности ожидаются 30 – 31 мая. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и в сфере финансов затруднения возникнут 29 – 30 мая. Для взаимодействия с далёкими партнёрами прогноз неблагоприятен на 21 – 22 мая.

У Овнов-женщин прогноз по всей профессиональной деятельности положительный.

Телец

В мае астрологическая ситуация у Тельцов-мужчин сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Луной и Ураном, а также Урана с Юпитером. Напряжённые аспекты будут действовать кратковременно, поэтому прогноз по профессиональной деятельности преимущественно благоприятный.

Основная работа в течение месяца будет идти успешно, только 16 – 17 мая, из-за Меркурия, не рекомендуется заниматься сложной интеллектуальной деятельностью и, кроме того, в эти дни могут возникнуть осложнения в отношениях с коллегами или руководством. По этой же причине нежелательно 15 – 17 мая вести переговоры с местными деловыми партнёрами (на остальные дни прогноз положительный).

При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами 5 – 6 и 28 – 30 мая Тельцы столкнутся с неблагоприятным воздействием Венеры. Ожидается легкомысленное поведение, а также возможен обман со стороны партнёров. Следует избегать конфликтов. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 12 – 13 мая: возможно воздействие неблагоприятных обстоятельств или проблемы с руководством. Не рекомендуется в эти дни выполнять важную работу.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 15 – 17 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, но 6 – 7 и 28 – 30 мая могут возникнуть проблемы. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 15 – 17 мая.

У Тельцов-женщин вторая половина месяца в профессиональном плане окажется лучше первой: с 13 числа на них будет воздействовать гармоничный аспект Урана с Юпитером, который существенно улучшит условия работы.

В первой половине мая на них будут негативно влиять напряжённые аспекты Солнца, Венеры и Марса. Поэтому прогноз по выполнению основной работы до 18 мая преимущественно отрицательный, а дальше, до конца, месяца положительный. В финансовой деятельности для решения серьёзных вопросов тоже желательно ориентироваться на период с 18 мая.

В первой половине месяца неблагоприятными будут промежутки 3, 7 – 9, 12 – 13 и 17 мая. Зато отношения с деловыми партнёрами в этом месяце окажутся в основном продуктивными. Аспекты Урана указывают на хорошие возможности для расширения или укрепления контактов и продвижения в совместной работе, а также для заключения сделок. При работе с местными партнёрами сложности могут возникнуть только в промежуток 15 – 17 мая.

В эти дни не следует заниматься сложной интеллектуальной деятельностью, вести ответственные переговоры, а также вовлекаться в решение спорных вопросов, участвовать в конфликтах. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже в основном положительный. Здесь затруднения могут возникнуть лишь в промежуток 27 – 30 мая. Солнце и Венера в эти дни будут действовать против Тельцов, поэтому нельзя заниматься ничем важным.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 27 – 30 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 15 мая негативный, а далее положительный. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 27 – 30 мая.

В первой декаде мая у Тельцов-мужчин ожидаются небольшие затруднения в работе с далёкими партнёрами в промежуток 5 – 6 мая. Прогноз по остальной деятельности положительный.

У Тельцов-женщин гороскоп даёт полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Основная работа и финансовая деятельность оцениваются преимущественно негативно.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе небольшие сложности возникнут 16 – 17 мая. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 12 – 13 мая. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 15 – 17 мая.

У Тельцов-женщин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для основной работы и финансов ситуация станет благоприятной с 18 числа. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 15 – 17 мая.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин полностью положительно оцениваются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и сфера финансов. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами сложности ожидаются 28 – 30 мая.

У Тельцов-женщин тоже полностью положительный прогноз для основной работы, сотрудничества с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. При работе с далёкими деловыми партнёрами затруднения возможны в тот же промежуток 28 – 30 мая.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в мае состоит преимущественно из напряжённых аспектов Урана с Луной и Сатурна с Венерой и Нептуном, которые будут действовать в течение всего месяца. Они окажут негативное воздействие на всю самостоятельную деятельность Близнецов, поэтому рекомендуется работать в коллективе, не проявляя инициативы. Больше всего эти аспекты повлияют на работу с далёкими деловыми партнёрами: гороскоп положительно оценивает только промежуток 29 – 31 мая. В остальные дни сотрудничество нежелательно.

В основной профессиональной деятельности неудачной окажется первая декада: до 10 мая рекомендуется деловой активности не проявлять. С указанной даты и до конца месяца прогноз положительный. Сотрудничество с местными партнёрами будет неудачным в промежутки 5 – 6 и 14 – 18 мая, затем ситуация исправится.

Для решения финансовых вопросов лучше всего подходит первая декада, затем ситуация немного ухудшится (хотя останется в основном благоприятной). Проблемы ожидаются в промежутки 14 – 15, 18 – 19 и 27 мая. В этом месяце нежелательно наносить деловые визиты, обращаться в официальные органы и вышестоящие инстанции, отправляться в командировки, дальние поездки. В первой декаде могут возникнуть сложности в карьерном плане, а также конфликты в работе с коллегами.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые в течение всего месяца. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 11 мая отрицательный, а затем благоприятный. Материальное положение до 27 мая неудовлетворительное.

На Близнецов-женщин в мае продолжит негативно воздействовать Сатурн в соединении с Нептуном, из-за чего личные проблемы и внутренние переживания будут по-прежнему оказывать значительно влияние на работоспособность. Ожидаются проблемы с памятью, сложности с концентрацией внимания, затруднения в творческой деятельности. Гороскоп сохраняет негативный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами: в течение всего мая возможны крупные ошибки, просчёты, переоценка своих возможностей и конфликты.

Не рекомендуются командировки, дальние поездки. Лучше вообще не вести никакой деятельности в этом направлении. Также гороскоп на весь месяц даёт отрицательный прогноз по самостоятельной, одиночной деятельности: в мае следует продолжать работать только в коллективе. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом положительный. Некоторые проблемы ожидаются в первой половине месяца: 1 – 4, 8 – 9, 12 – 13 мая. Вторая половина мая будет удачной.

Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно положительный, но в середине месяца, 12 – 17 мая, негативные Марс и Меркурий будут подталкивать к резким действиям и поспешным решениям. Близнецам в этот период следует быть сдержанными и осторожными. В финансовой сфере небольшие помехи возможны 2 – 3, 8 – 9, 14 и 21 мая.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 4 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный на весь месяц. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 15 – 17 мая.

В первой декаде мая у Близнецов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами сложности возникнут 5 – 6 мая. Прогноз по финансам положительный.

У Близнецов-женщин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный. В основной работе сложности ожидаются 1 – 4 и 8 – 9 мая. Для финансовой деятельности не подходят 2 – 3 и 8 – 9 мая.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин гороскоп положительно оценивает основную деятельность. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами непригоден промежуток 14 – 18 мая. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный. В сфере финансов небольшие помехи ожидаются 14 – 15 и 18 – 19 мая.

У Близнецов-женщин остаётся отрицательным прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе возможны затруднения в промежуток 12 – 13 мая. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходят 12 – 17 мая. В финансовой сфере небольшие помехи возможны 14 мая.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин основная работа оценивается положительно. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами и в финансовой сфере небольшие затруднения ожидаются 27 мая. Прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами до 29 мая негативный, а на оставшиеся дни месяца положительный.

У Близнецов-женщин гороскоп положительно оценивает основную работу, финансовую деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами по-прежнему характеризуется негативно.

Рак

В мае астрологический фон у Раков-мужчин сложится из многочисленных краткодействующих гармоничных и напряжённых аспектов планет, из-за чего возникнут неблагоприятные условия для осуществления длительных проектов. При этом для разовых операций период вполне подходит. В основной профессиональной деятельности сложные моменты будут возникать периодически, 3 – 4, 9, 13, 15 – 17, 25 – 26, 29 – 30 мая. Солнце и ближние планеты будут создавать Ракам внешние помехи, поэтому развить долгосрочную деятельность не получится. Лучше всю такую работу отложить и сосредоточиться на текущей деятельности.

Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами лучше всего подходит первая декада. Во второй и третьей Раки столкнутся со сложностями 15 – 19 и 27 – 30 мая. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами, наоборот, наилучшей будет третья декада, так как до неё ближние планеты создадут проблемы 3 – 4, 9 – 10, 16 – 20 мая.

Прогноз по финансовой деятельности преимущественно благоприятный, но некоторые сложности всё же возникнут 8 – 9, 15 и 29 – 30 мая. Из-за сложной астрологической обстановки в этом месяце не рекомендуется по собственной инициативе начинать какую-либо важную деятельность, проявлять лидерские качества, принимать на себя ответственность. Также май не подходит для продвижения в карьере.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые: ожидается периодически возникающая напряжённость. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном положительный, но возможны затруднения 8 – 9, 17 – 19 и 29 – 30 мая. Материальное положение также неустойчивое, особые проблемы возможны в промежуток 15 – 19 мая.

У Раков-женщин гороскоп на май скорей неблагоприятный. В астрологическом фоне наблюдается большое количество напряжённых аспектов, которые существенно снизят эффективность воздействия гармоничных аспектов (их тоже немало).

В этом месяце Раки под воздействием гармоничного аспекта Нептуна с Солнцем будут ощущать значительную силу и желание активно использовать свои творческие возможности, но внешние обстоятельства будут складываться неблагоприятным образом и тормозить любое их начинание. Поэтому в мае не рекомендуется работать в одиночку и принимать на себя ответственность. Гороскоп положительно оценивает только коллективную работу.

В основной профессиональной деятельности сложности ожидаются 2 – 3, 8 – 9, 12 – 13, 15 – 17, 24 – 25 и 29 мая. Для сотрудничества с местными и далёкими партнёрами прогноз одинаковый: затруднения возникнут 2 – 3, 7 – 8, 15 – 17, 24 – 25 и 29 мая. Прогноз по сфере финансов – лучший в месяце: здесь трудности возникнут только 8 – 9 и 29 – 30 мая. По гороскопу, финансовая деятельность в целом будет достаточно успешной. Период не подходит для продвижения в карьере.

Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни, наоборот, благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутков 8 – 9 и 29 – 30 мая.

В первой декаде мая у Раков-мужчин гороскоп даёт полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе затруднения возникнут 3 – 4 и 9 мая. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами небольшие трудности ожидаются 3 – 4 и 9 – 10 мая, а в сфере финансов – в промежуток 8 – 9 мая.

У Раков-женщин в основной работе сложности возникнут 2 – 3 и 8 – 9 мая. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивает негативно промежутки 2 – 3 и 7 – 8 мая. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 8 – 9 мая.

Во второй декаде у Раков-мужчин в основной работе затруднения возникнут 13 и 15 – 17 мая. При работе с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 15 – 19 мая, а при взаимодействии с далёкими партнёрами – в промежутке 16 – 20 мая. Прогноз по финансовой сфере положительный.

У Раков-женщин тоже положительно характеризуется финансовая сфера. В основной работе и при взаимодействии с местными и далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 12 – 13 и 15 – 17 мая.

В третьей декаде у Раков-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе неблагоприятными будут 25 – 27 и 29 – 30 мая. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возможны 27 – 30 мая. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 29 – 30 мая.

У Раков-женщин в основной работе некоторые сложности возникнут 24 – 25 и 29 мая. При сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами неблагоприятными для работы окажутся те же 24 – 25 и 29 мая. В сфере финансов затруднения возникнут 29 – 30 мая.

Лев

У Львов-мужчин в астрологическом фоне мая наибольшую силу будет иметь напряжённый аспект Нептуна с Юпитером. Под влиянием Нептуна Львы будут искажённо воспринимать реальность, строить неосуществимые планы, а Юпитер будет подталкивать их к немедленному их осуществлению. По этой причине гороскоп на весь месяц даёт отрицательный прогноз для самостоятельной деятельности, инициативы и одиночной работы. Коллективная работа на втором плане, наоборот, характеризуется как успешная. Соответственно, Львам рекомендуется все собственные замыслы отложить до лучших времён. Хотя во второй половине мая можно будет попробовать предложить коллегам некое решение, которое Львы посчитают эффективным. Судя по гороскопу, они получат возможность оказать действенную помощь своим советом.

Гороскоп негативно оценивает деловую активность в основной работе и сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами – до конца месяца. Поэтому желательно максимально ограничить свою деятельность, и не приниматься ни за какую ответственную работу. В то же время прогноз по финансовой сфере положительный: в течение всего мая только 16 – 17 числа возможны осложнения из-за Меркурия и Плутона. Рекомендуется перенести финансовые операции на другие дни.

В этот период возможна успешная подготовительная деятельность, обновление знаний, повышение квалификации, разработка плана действий. Также возможна смена должности или направления деятельности, где впоследствии Львы достигнут высокого результата.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 9 и 21 – 22 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме промежутка 12 – 13 мая. Материальное положение благополучное, хотя 16 – 17 мая могут возникнуть сложности.

У Львов-женщин, как и у мужчин, определяющим в астрологическом фоне окажется напряжённый аспект Юпитера с Нептуном. Нептун задействует творческий потенциал Львов, но, из-за неверного представления о существующей ситуации, Львы будут использовать его неподходящим образом. Им следует с осторожностью относиться к своим идеям, возникшим в этом месяце, и не спешить их реализовывать, хотя Юпитер будет всячески подталкивать к этому, создавая соблазнительные иллюзии успеха.

По гороскопу, до 28 мая Львы не смогут осуществить ни одной своей идеи, а если будут настойчиво пытаться, то только ухудшат положение. По этой причине гороскоп отрицательно оценивает самостоятельную, одиночную деятельность Львов. До 28 мая рекомендуется работать с коллективом, на вторых ролях.

Гороскоп даёт негативный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Положительно характеризуется только промежуток 28 – 31 мая. Поэтому рекомендуется снизить деловую активность и избегать ответственности. Период не подходит для обращения в вышестоящие инстанции, официальные органы, юридические организации. Нежелательно в этом месяце отправляться в командировку, а также заключать долгосрочные договоры или приступать к новой деятельности. Прогноз по финансовой сфере положительный, хотя 10 – 11 и 16 – 17 мая возможны некоторые трудности.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, не считая промежутка 18 – 20 мая. Материальное положение благополучное, за исключением 16 – 17 мая.

В первой декаде мая гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность характеризуется как успешная.

У Львов-женщин прогноз такой же. В сфере финансов небольшие проблемы возможны 10 мая.

Во второй декаде у Львов-мужчин остаётся негативным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 16 – 17 мая.

У Львов-женщин тоже прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный. В сфере финансов затруднения ожидаются тоже 16 – 17 мая.

В третьей декаде у Львов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами по-прежнему негативный. Финансовая деятельность характеризуется как успешная.

У Львов-женщин прогноз по финансам такой же. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами до 28 мая оцениваются негативно, а на последние дни месяца – положительно.

Дева

У Дев-мужчин в первой декаде мая в астрологическом фоне преобладающее влияние будут иметь гармоничные аспекты Юпитера с Меркурием и Венерой, и Нептуна с Плутоном. Затем их воздействие уменьшится, и напряжённые аспекты Солнца и ближних планет несколько испортят картину. Поэтому рекомендуется всю важную работу выполнить в наиболее благоприятный период, а затем снизить свою деловую активность.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятен до 15 мая. Затем, в промежуток 15 – 20 мая, Венера, Сатурн и Марс одновременно будут тормозить деятельность Дев, и побуждать их к приложению дополнительных усилий для достижения успеха. В этот момент задача, хотя и может быть выполнена, но вполне вероятно, что выгода не окупит затрат. Поэтому лучше перенести работу на более благоприятное время.

В третьей декаде для работы не подходит только промежуток 29 – 30 мая, на остальное время прогноз положительный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит период 1 – 13 мая. С 14 числа и до конца месяца, за исключением промежутка 20 – 21 мая, прогноз по этому направлению негативный.

Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет неустойчивым. Поэтому месяц подходит лишь для проведения разовых операций по текущей деятельности. Затруднения ожидаются: 2 – 3, 7, 9 – 10, 15 – 20 и 30 – 31 мая. Прогноз по финансам преимущественно положительный, но сложности возникнут 8 – 9, 16, 17 – 19 и 29 – 30 мая. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, не считая промежутка 25 – 27 мая.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на 1 – 13 мая положительный, а далее отрицательный. Материальное положение до 22 мая благополучное, а затем неудовлетворительное.

У Дев-женщин прогноз на май скорей благоприятный, хотя значительную роль в астрологическом фоне будет играть напряжённый аспект Нептуна с Солнцем. Он указывает на некое негативное воздействие на Дев извне, которое затруднит их деятельность. В этот период возрастёт вероятность обмана или самообмана, и хотя, судя по гороскопу, Девы справятся с этой ситуацией, она отнимет у них некоторое количество времени и сил.

Прогноз по выполнению основной работы в целом положительный. Затруднения возникнут 7, 15 – 16 и 30 – 31 мая. В этих случаях Девы под влиянием Сатурна должны будут проявить сдержанность в решениях, а в конце месяца – особенно, так как на них в это время будет влиять ещё и негативный Марс, провоцирующий конфликт.

Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами лучше начинать с 21 мая, поскольку до этого момента гороскоп даёт негативный прогноз, а затем – очень благоприятный. Юпитер с Венерой помогут Девам справиться с работой, а также расширить сферу деловых интересов или контакты с полезными людьми.

Положительный прогноз по командировке. Возможно появление новых выгодных перспектив.

Прогноз по финансовой деятельности положительный. Негативно оцениваются только промежутки 8 – 9, 16, 26 – 27 и 30 мая. В эти дни, скорей всего, из-за негативного влияния Венеры, Девы рискуют получить убыток или не получить ожидаемую выгоду.

Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение до 21 мая неудовлетворительное, а затем благополучное.

В первой декаде мая у Дев-мужчин положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В сфере финансов небольшие трудности могут возникнуть 8 – 9 мая. Прогноз по работе с далёкими партнёрами в основном негативный. Положительно характеризуется только 4 – 6 мая.

У Дев-женщин для сотрудничества с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов не подходит только промежуток 8 – 9 мая. Прогноз по основной работе преимущественно положительный, а по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Дев-мужчин для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 11 – 13 мая. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов подходит промежуток 11 – 14 мая.

У Дев-женщин для сотрудничества с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности не подходит 16 мая. Прогноз по работе с далёкими партнёрами в основном негативный. В основной деятельности трудности ожидаются 15 – 16 мая.

В третьей декаде у Дев-мужчин в основной работе и сфере финансов трудности возникнут 29 – 30 мая. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный на 30 – 31 мая, а по работе с местными партнёрами – полностью отрицательный.

У Дев-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе затруднения ожидаются 30 – 31 мая. Для решения финансовых вопросов не подходят промежутки 26 – 27 и 30 мая. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в основном отрицательный.

Весы

У Весов-мужчин гороскоп на май в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Исключением является прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. По гороскопу, только в начале месяца, 1 – 3 мая, Весы смогут осуществить разовую успешную операцию, а остальной период для работы не подходит. Под воздействием напряжённых аспектов Солнца и ближних планет Весы столкнутся в работе с многочисленными помехами. Скорей всего, они будут действовать, только приблизительно представляя обстановку, и в результате могут совершить крупную ошибку.

Наиболее напряжённые моменты, по гороскопу, возникнут 6 – 7, 18 – 19 и 21 – 22 мая. В эти дни нежелательно принимать важные решения, а в целом всю серьёзную работу лучше перенести на будущее. Не рекомендуется в мае начинать новый долгосрочный проект, за исключением подготовки планов, которые будут осуществляться позже.

Прогноз по выполнению основной работы положительный: в течение месяца Весы столкнутся только с небольшими трудностями в текущей работе. Затруднения ожидаются 3 – 4, 22 – 23 и 27 – 28 мая. Середина месяца будет спокойной.

Сотрудничество с местными деловыми партнёрами на первые две декады прогнозируется успешным, а на третью, с 22 числа, прогноз отрицательный. Из-за негативной Венеры в работе с партнёрами возникнут разногласия. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный на весь месяц.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутков 6 – 7, 22 – 23 и 26 – 27 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение тоже благополучное в течение всего месяца.

У Весов-женщин месяц будет скорей неудачным, как минимум, напряжённым больше обычного. В первой декаде месяца проблемы будут создавать негативная Венера и Солнце, во второй декаде инициатива перейдёт к напряжённым аспектам Меркурия, а в середине третьей декады отрицательно проявит себя Марс. Поэтому в мае у Весов не получится успешно заниматься работой сколько-нибудь долго – астрологический фон допустит только разовые операции в рамках решения текущих задач.

В основной работе наибольшие сложности ожидаются 3 – 6, 13 – 17, 26 – 27 мая. В эти периоды Весы тоже могут достичь успеха, но придётся действовать осторожней, внимательней относиться к деталям, и нужно будет приложить дополнительные усилия. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами Весы будут сталкиваться с трудностями практически постоянно.

Меньше всего проблем будет в третьей декаде, но это станет результатом предыдущей работы, исправления ошибок и преодоления трудностей. Взаимодействие с далёкими партнёрами окажется неустойчивым, затруднения ожидаются 3 – 4, 13 – 16, 25 – 26 мая. Финансовая деятельность в целом окажется успешной, но опасными будут 5 – 6 и 15 – 17 мая: негативный Меркурий ослабит интеллектуальные возможности Весов и они могут принять неверное решение. В течение месяца нежелательно проявлять инициативу, принимать на себя ответственность.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, сложности ожидаются 3 – 4, 13 – 16, 25 – 26 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, не считая промежутков 1 – 2, 12 – 13 и 17 мая. Материальное положение неустойчивое, скорей неудовлетворительное.

В первой декаде мая у Весов-мужчин гороскоп положительно оценивает сферу финансов. В основной работе трудности возникнут 3 – 4 мая. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые проблемы ожидаются 4 – 5 мая, а при взаимодействии с далёкими партнёрами – в промежуток 6 – 7 и ещё 10 мая.

У Весов-женщин в основной деятельности проблемы возникнут 3 – 6 мая. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят 2 – 3, 5 – 6, 8 – 9 мая, а для взаимодействия с далёкими партнёрами – промежуток 3 – 4 мая. Финансовая деятельность характеризуется как успешная, не считая 5 – 6 мая.

Во второй декаде у Весов-мужчин прогноз по основной работе в целом положительный. Сохраняется благоприятный прогноз по сфере финансов. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается как в общем удачное, а прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Весов-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный. Для работы с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 17 – 20 мая. В финансовой деятельности проблемы ожидаются 15 – 17 мая.

В третьей декаде у Весов-мужчин остаётся положительный прогноз по финансовой деятельности. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Весов-женщин тоже положительно характеризуется сфера финансов. В основной работе затруднения возникнут 26 – 27 мая, а при работе с местными и далёкими деловыми партнёрами – в промежуток 25 – 26 мая.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин гороскоп на май неблагоприятный. Астрологический фон состоит преимущественно из напряжённых аспектов Плутона с Ураном, Сатурна с Нептуном, а также многочисленных, хотя и краткодействующих, аспектов Солнца и ближних планет. В основной работе дела будут идти относительно неплохо: сложности будут возникать периодически только в первой и второй декадах, 4, 6 – 7, 15 – 17 мая. Под влиянием негативного Меркурия Скорпионы в эти дни не смогут выполнять сложную интеллектуальную работу, возможны разногласия и недоразумения с коллегами и руководством. В третьей декаде ситуация исправится.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный на весь месяц, а взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется негативно до 26 мая. В обоих направлениях деятельности Скорпионы будут сталкиваться с существенными изменениями в сложившейся практике и от них потребуется адекватно измениться самим. Рекомендуется сократить активность до минимума, избегать рискованных вариантов, сомнительных предложений. Также нежелательны контакты с официальными органами, вышестоящими инстанциями, юридическими организациями.

Гороскоп даёт негативный прогноз для командировок, дальних поездок. Работу с далёкими партнёрами разумно перенести на конец месяца. Прогноз по финансам негативный на весь месяц.

Ситуация в доме, отношения с близкими в период с 8 по 21 мая в основном напряжённые, а до и после него благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в целом положительный, но проблемы возможны 8 – 10, 15 – 17 и 29 – 30 мая. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин прогноз на май отрицательный. Астрологический фон состоит в основном из напряжённых аспектов, прежде всего Урана с Венерой и Плутоном, Сатурна с Нептуном, а также многочисленных аспектов ближних планет. Ожидается постоянное влияние на работу различных неблагоприятных обстоятельств, в значительной мере меняющих условия деятельности и требующих кардинального изменения прежних методов. В течение всего периода могут возникать ложные пути, неосуществимые идеи, а также Скорпионам следует опасаться обмана.

В основной профессиональной деятельности ситуация станет позитивной только в третьей декаде, с 21 числа (но 25 мая, в субботу, не следует принимать важных решений), а до этого момента рекомендуется минимальная деловая активность и полное отсутствие самостоятельности. Не следует заниматься одиночной работой и принимать на себя ответственность за коллективные действия.

Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами практически полностью отрицательный, хотя в третьей декаде будет некоторое улучшение. Не рекомендуется начинать новые проекты, особенно долгосрочные. Финансовая деятельность будет успешной в промежутке 8 – 27 мая. До и после указанного периода никакая деятельность не рекомендуется. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, в основном напряжённые.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на период 8 – 27 мая положительный, а на остальное время отрицательный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

В первой декаде мая у Скорпионов-мужчин в основной работе сложности возникнут 4 и 6 – 7 мая. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 5 – 6 мая. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Скорпионов-женщин финансовая деятельность оценивается положительно только в промежутке 8 – 10 мая. Остальная деятельность – основная работа и сотрудничество с деловыми партнёрами – характеризуется полностью негативно.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин в основной работе затруднения ожидаются 15 – 17 мая. Прогноз по финансам и сотрудничеству с деловыми партнёрами отрицательный.

У Скорпионов-женщин полностью положительный прогноз по сфере финансов. Выполнение основной работы и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается негативно.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами наладится с 26 мая. Прогноз по финансам и взаимодействию с местными деловыми партнёрами остаётся отрицательным.

У Скорпионов-женщин, за исключением 25 мая, положительно оценивается основная работа. Для решения финансовых вопросов подходит промежуток 21 – 27 мая. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 24 – 26 мая, а для работы с далёкими партнёрами относительно пригоден промежуток 23 – 26 мая.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин гороскоп на май в профессиональном плане преимущественно благоприятный. В астрологическом фоне преобладающим будет влияние гармоничных аспектов Урана с Луной, Юпитера с Меркурием и Нептуна с Плутоном. Напряжённые аспекты будут проявляться эпизодически и кратковременно. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом положительный. Затруднения ожидаются 3 – 4 и 14 – 16 мая. В первом случае Стрельцы рискуют недооценить сложность обстоятельств, а во втором негативный Меркурий ослабит умственные способности, что плохо отразится на отношениях с коллегами и партнёрами. Важную работу желательно перенести на период, начиная с 18 мая, поскольку с этого момента и до конца месяца прогноз становится исключительно благоприятным. Точно такой же прогноз гороскоп даёт по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами.

Период с 18 мая подходит для заключения долгосрочных контрактов и начала совместного проекта. Возможно появление особо ценных перспектив. Подходящее время для обращения в вышестоящие инстанции и юридические организации. Прогноз по сфере финансов тоже благоприятный. Сложности ожидаются в промежутки 8 – 9 и 27 – 29 мая. В первый промежуток Стрельцы столкнутся с препятствиями, которые создаст Сатурн, а во втором Марс будет подталкивать их к непродуманным действиям.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, не считая промежутка 23 – 25 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение до 23 мая благополучное, а в остальные дни неудовлетворительное.

У Стрельцов-женщин ситуация в мае будет благополучной, хотя и не вполне устойчивой. Гармоничные аспекты Плутона с Сатурном и Нептуном помогут Стрельцам применить свои творческие способности и успешно действовать в меняющихся условиях. Но периодически в деловую активность будут вмешиваться негативные аспекты Солнца, Меркурия и особенно Марса, создавая опасные ситуации.

Судя по гороскопу, Стрельцы обладают достаточных запасом сил и возможностей, чтобы преодолеть трудности. В основной работе дела будут идти успешно до 28 мая, когда активно начнёт влиять Марс. В этот период увеличится риск конфликта с коллегами и руководством, поэтому в последние дни месяца рекомендуется работать в одиночку или свести свою деятельность к минимуму. Кроме того, трудности ожидаются 8 – 9 и 16 – 17 мая. Здесь могут возникнуть конфликты из-за распределения полномочий и ответственности. Не следует вмешиваться в чужую работу и принимать участие в спорах.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами примерно такой же: негативно оцениваются промежутки 8 – 9 и 15 – 17 и 28 – 31 мая. Рекомендуется проявить сдержанность в общении с партнёрами или перенести дела на другие дни.

Взаимодействие с далёкими партнёрами будет успешным, хотя кратковременные сложности возникнут 3, 9, 13 и 25 (суббота) мая. Почти всегда в этом будет виновен негативный Меркурий, запутывающий отношения с партнёрами. Желательно в эти дни не выяснять отношения до конца и не пытаться разрешить трудные ситуации: все затруднения будут легко преодолены в другие дни. Прогноз по финансам благоприятный, за исключением 3 и 9 – 11 мая.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, не считая 1, 9 и 27 – 30 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на 3, 8 – 12 и 25 мая отрицательный, а на остальные дни умеренно благоприятный. Материальное положение неустойчивое.

В первой декаде мая у Стрельцов-мужчин в основной работе сложности ожидаются 3 – 4 мая, на остальные дни прогноз положительный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 2 – 4 мая, а при работе с далёкими партнёрами – в промежуток 8 – 9 мая. Для решения финансовых вопросов не подходит тоже 8 – 9 мая.

У Стрельцов-женщин в основной работе сложности ожидаются 9 – 10 мая. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами положительный. В сфере финансов сложности возникнут 3 и 9 – 10 мая.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин полностью благоприятный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. При выполнении основной работы сложности ожидаются 14 – 16 мая, а при взаимодействии с местными партнёрами – в промежуток 13 – 16 мая. У Стрельцов-женщин тоже положительно характеризуются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и сфера финансов. В основной работе и при взаимодействии с местными партнёрами небольшие трудности возникнут 15 – 17 мая.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин гороскоп полностью положительно оценивает основную работу и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В сфере финансов и при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами трудности возникнут 27 – 29 мая.

У Стрельцов-женщин благоприятный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе и при взаимодействии с местными партнёрами сложности ожидаются 28 – 31 мая.

Козерог

Гороскоп на май у Козерогов-мужчин в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Правда, в этом месяце на них будут воздействовать напряжённые аспекты Плутона с Луной и Урана с Венерой, но они на работе не скажутся: некоторые проблемы возникнут в личной жизни. А главную роль в астрологическом фоне будут играть гармоничные аспекты Нептуна с Солнцем, Юпитера с Луной и Сатурна с Плутоном. Они создадут условия для реализации творческих способностей, установления новых деловых отношений и внедрения новшеств на производстве, смены направления деятельности, перехода на новую должность или работу. Но некоторые сложности в мае периодически будут создавать негативные Меркурий и Марс.

В основной работе влияние Меркурия проявится 7 – 10 и 15 – 17 мая. В первом случае к ослаблению умственных способностей добавится раздражительность и агрессивность Марса, из-за чего ведение переговоров и деловое общение станут рискованными. А во втором промежутке Козерогам следует избегать любых изменений в работе, так как они пойдут во вред. Такой же прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, поэтому рекомендации те же. На остальное время прогноз благоприятный.

При работе с далёкими партнёрами сложности будут кратковременными: 1 – 2, 12 – 13 и 24 – 25 мая следует проявить осторожность и сдержанность. Лучше никаких решений не принимать. Прогноз по финансам благоприятный, но затруднения возможны 1 – 2 и 16 – 17 мая. Ситуация в доме, отношения с близкими до 15 мая относительно благополучные, а далее напряжённые.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме промежутка 4 – 5 мая. Материальное положение неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин прогноз на май в профессиональном плане благоприятный. В астрологическом фоне будут преобладать гармоничные аспекты ближних планет, а также Нептуна с Луной и Сатурна с Плутоном. Гороскоп не рекомендует в мае проявлять инициативу – лучше работать в коллективе на втором плане. Также месяц не подходит для продвижения в карьере, рекомендуется потратить время на сохранение стабильности.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом положительный, но 10 – 11 и 16 – 19 мая ожидаются трудности. В первом случае возможны конфликт или споры с коллегами по финансовым вопросам, а во втором негативный аспект Марса с Меркурием создаст неблагоприятные условия для ведения переговоров (поэтому любые контакты лучше отложить).

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже указывает на промежуток 16 – 19 мая как на неблагоприятный для работы. Таким образом, гороскоп конкретизирует причину возникновения сложностей. На остальные дни прогноз благоприятный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами в первой половине месяца будет неустойчивым, а с 17 числа и до 31 мая прогноз положительный. 31 числа нежелательны никакие изменения и никакие действия, ведущие к изменениям – они будут неблагоприятными для Козерогов. Прогноз по финансам позитивный, с плавным улучшением в течение месяца, но неблагоприятными для работы будут 1, 10 – 11 и 16 – 17 мая.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 5 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 20 мая скорей отрицательный, а затем положительный. Материальное положение тоже до 20 мая неудовлетворительное, а потом благополучное.

В первой декаде мая у Козерогов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются 7 – 10 мая. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами в основном негативный. В сфере финансов затруднения возможны 1 – 2 и 10 мая.

У Козерогов-женщин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В основной работе небольшие сложности возникнут 10 мая. Для решения финансовых вопросов не подходят 1 – 2 и 10 мая. Прогноз по работе с далёкими партнёрами преимущественно негативный.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами проблемы возникнут 15 – 17 мая. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит 11 – 13 мая, а для решения финансовых вопросов – промежуток 16 – 17 мая.

У Козерогов-женщин для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит период 16 – 19 мая. В сфере финансов небольшие сложности возможны 16 – 17 мая. При работе с далёкими деловыми партнёрами возможны затруднения 11 – 13 и 16 мая.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин положительно оцениваются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. При работе с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 24 – 25 мая.

У Козерогов-женщин тоже полностью положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит 31 мая.

Водолей

У Водолеев-мужчин май в профессиональном плане остаётся преимущественно благоприятным. Главную роль в этом месяце будут играть гармоничные аспекты Плутона с Нептуном и Венерой, а также Нептуна с Сатурном. Напряжённые аспекты в первые две декады будут оказывать слабое влияние на события и не создадут значительных трудностей. Поскольку коллективная деятельность характеризуется в этом месяце как неудачная, Водолеям рекомендуется посвятить больше времени одиночной работе. Но в промежуток 15 – 20 мая не следует проявлять инициативу и принимать на себя ответственность, лучше свести деловую активность к минимуму. Прогноз по основной работе оценивает как неблагоприятные промежутки 1 – 2 и 15 – 20 мая. В первом случае негативная Венера будет подталкивать Водолеев к попытке осуществления нереалистичного плана, а во втором – напряжённые аспекты Марса подталкивает к превышению полномочий и конфликту с коллегами. И даже если Водолеи преодолеют сопротивление коллег, результат дальнейших действий ударит по их авторитету. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами непригодны 1 – 2 и 15 – 17 мая. Причины те же, что и в основной работе.

Для решения финансовых вопросов и взаимодействия с далёкими и деловыми партнёрами не подходит период с 26 мая. Напряжённые аспекты Марса с Ураном и Венеры с Плутоном создадут непригодную для работы ситуацию. Также Марс будет мешать в промежуток 18 – 20 мая.

Ситуация в доме, отношения с близкими 1 – 2 и 16 – 20 мая характеризуются как напряжённые, а в остальное время как благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, не считая промежутков 8 – 9 и 13 – 16 мая. Материальное положение неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин прогноз в профессиональном плане преимущественно неблагоприятный. Во многом определяющую роль в этом месяце продолжают играть негативные аспекты Сатурна, к которым добавится напряжённый аспект Юпитера с Луной и которые резко ограничат возможности делового общения Водолеев и их продвижения в работе. Также в этот период невозможным окажется карьерный рост, скорей Водолеи рискуют утратить свои профессиональные позиции, и от них потребуется приложить дополнительные усилия, чтобы этого не случилось. Прогноз по выполнению основной работы благоприятен только на третью декаду, с 20 числа. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже оценивается негативно. Ситуация улучшится только 30 мая.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный на весь месяц. Обстоятельства продолжают действовать против Водолеев, поэтому никакая серьёзная активность на этом фоне нежелательна. Лучше все важные дела перенести на более благоприятное время. Прогноз по финансовой деятельности почти полностью положительный. Некоторые проблемы ожидаются 8 – 9 и особенно 30 – 31 мая. Возможен резкий конфликт с коллегами или руководством из-за финансовых разногласий. Также в этот момент не исключены крупные потери. Водолеям следует быть очень осторожными.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный на весь месяц. Материальное положение до 20 мая неудовлетворительное, а далее благополучное.

В первой декаде мая у Водолеев-мужчин, за исключением 8 мая, положительно оцениваются финансовая деятельность. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие трудности возникнут 1 – 2 мая, а при работе с далёкими партнёрами – в промежутки 1 – 2 и 6 мая.

У Водолеев-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз сферы финансов (кроме 8 – 9 мая). Остальная деятельность оценивается резко негативно.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин в основной работе трудности возникнут 15 – 20 мая, а при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами – в промежуток 15 – 17 мая. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 18 – 20 мая, а в сфере финансов сложности ожидаются 13 и 15 – 16 мая.

У Водолеев-женщин в сфере финансов небольшие затруднения возникнут 17 – 19 мая. Для выполнения основной работы подходит только 20 мая. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин положительно оцениваются основная деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В сфере финансов неблагоприятен для работы промежуток 26 – 30 мая. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами 21 – 25 мая характеризуется как успешное, а далее до конца месяца оценивается отрицательно.

У Водолеев-женщин полностью положительный прогноз по основной работе. В сфере финансов трудности ожидаются 30 – 31 мая. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами непригоден промежуток 23 – 29 мая, а прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный полностью.

Рыбы

В мае у Рыб-мужчин ситуация в профессиональном плане остаётся благоприятной. Гармоничные аспекты Урана с Луной и Солнцем, а также Сатурна с Плутоном помогут Рыбам эффективно использовать свои творческие возможности и, кроме того, создадут благоприятные внешние условия для положительных изменений – обновления производства, смены направления деятельности, повышения квалификации, приобретения новых знаний. Обстоятельства в этом периоде будут складываться в пользу Рыб. Прогноз по основной деятельности остаётся благоприятным, только 20 – 22 мая не следует поспешно принимать важное решение, а также давать волю своим чувствам. В случае возникновения проблем рекомендуется перенести поиск решения на последующие дни.

При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются в середине месяца, в промежутке 15 – 20 мая. В этот момент напряжённые аспекты Венеры с Сатурном и Марсом создадут препятствия, которые Рыбы могут попытаться решить силовым способом или конфликтом. При этом результат достигнут не будет, а отношения с партнёрами ухудшатся. На остальное время прогноз положительный.

Взаимодействие с далёкими партнёрами будет успешным, с плавным улучшением в течение месяца. Тем не менее, 10 – 12 мая возможен конфликт (или недоразумение), скорей всего, связанный с финансами. И ещё 17 мая не рекомендуется предпринимать какие-либо финансовые действия, включая поиск финансовой поддержки.

В сфере финансов затруднения возникнут 10 – 12 и 18 – 20 мая. В эти дни финансовые операции тоже нежелательны. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 20 – 22 мая.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением того же промежутка 20 – 22 мая. Материальное положение до 11 мая и после 20 мая благополучное.

У Рыб-женщин заметные трудности возникнут в работе с далёкими деловыми партнёрами. Первая декада и большая часть второй для успешной работы окажутся непригодными, а в третьей сложности проявятся в конце месяца, 30 – 31 мая. Проблемы создадут напряжённые аспекты Урана с Юпитером и Сатурном: они будут препятствовать расширению сферы деловых интересов и продвижению в текущей работе. Рекомендуется перенести совместную деятельность на более подходящее время. Прогноз по выполнению основной работы почти полностью благоприятный. Только 11 и 17 мая ожидаются некоторые проблемы из-за негативного Плутона. Производить изменения в эти дни нежелательно. В остальные дни Рыбы своей сосредоточенной работой могут продвинуться в делах довольно значительно.

Сотрудничество с местными деловыми партнёрами в целом тоже будет успешным, но в середине месяца, 15 – 17 мая, некие внешние проблемы, возможно, домашние, создадут трудности в работе. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный, особенно для третьей декады. В предыдущие дни возможны некоторые проблемы 1, 8 – 11 и 17 мая. Соответственно, рекомендуется особо важные дела перенести на период с 20 мая. В мае Рыбам не следует проявлять инициативу и лидерские качества: работая в коллективе и выполняя распоряжения руководства, они сэкономят свои силы.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но скорей благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни тоже положительный, кроме промежутка 30 – 31 мая. Материальное положение благополучное, не считая промежутков 15 – 17 и 30 – 31 мая.

В первой декаде мая у Рыб-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовой сфере.

У Рыб-женщин положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходят 1, 8 и 10 мая. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Рыб-мужчин почти полностью положительный прогноз по основной работе (кроме 20 мая) и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами (кроме 11 – 12 мая). В сфере финансов трудности ожидаются 11 – 12 и 18 – 20 мая. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный.

У Рыб-женщин в основной деятельности и в сфере финансов трудности возможны 11 – 12 и 17 мая. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин гороскоп положительно оценивает сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовую деятельность. В основной работе сложности возникнут 21 – 22 мая.

У Рыб-женщин прогноз по основной работе и сфере финансов полностью положительный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие помехи возможны 26 – 27 мая, а при работе с далёкими партнёрами – в промежутки 21 – 22, 27 и 30 – 31 мая.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 29.04.19

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