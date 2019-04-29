На Южном Урале выпала 10-дневная норма осадков

В отдельных районах Челябинской области за минувшие сутки выпала 10-дневная нома осадков.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки в виде дождя, переходящего в снег, прошли на всей территории региона. Где-то выпало 2 мм, где-то 12 мм. Напомним, среднемесячная норма осадков апреле для Южного Урала составляет около 34 мм.
Температура воздуха с +16 – +22 днем 28 апреля ночью опустилась до +3,-5 градусов Цельсия.
В ближайшие сутки вероятность осадков в идее мокрого снега сохраняется. На юге области воздух днем может прогреться до +10, в остальных районах – не выше +5.
С 1 мая синоптики прогнозируют подъем температуры: с вокрсенью, 5 мая, может потеплеть до +24 – +26.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 29.04.19
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