В челябинские школы опасно ходить рядом с дорогами

Школы Челябинска практически не оборудованы безопасными пешеходными переходами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 152 образовательных учреждений областного центра пешеходные переходы, оборудованные «зебрами» в нормативном состояния, есть только у 10. Об этом заявил врио начальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.

Достаточно проблематичная ситуация складывается и с остальными «пешеходниками». Так, из 250 переходов дублирующими дорожными знаками над магистралью в 2018 году оборудованы были лишь 36.

Между тем, напомним, прошлый год характеризовался катастрофическим ростом гибели челябинцев в ДТП: число жертв аварий выросло на 40% при сокращении количества ДТП на 6%.

При этом на каждом из 74 мест концентрации ДТП сотрудники ГИБДД зафиксировали неудовлетворительные дорожные условия, прямо или косвенно способствовавшие авариям.

По словам Алексея Горшкова, ситуация в первом квартале 2019 года разительно отличается от предыдущего года. Так, за первые три месяца 2019 года число погибших сократилось на 60% – до 7 человек. Вместе с тем, пока столь существенному улучшению радоваться рано: на оставшиеся три квартала 2018 года пришлось примерно шесть седьмых от всего числа погибших на дорогах Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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